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Economia

Consumidores antecipam compras para o Dia dos Pais e roupas lideram procura por presentes

Pesquisa da Fecomércio-PA aponta que 76% dos paraenses pretendem presentear na data; maioria deve gastar até R$ 200

Gabriel Pires
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Movimento cresce nas lojas de Belém às vésperas do Dia dos Pais (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Com o Dia dos Pais se aproximando, consumidores aproveitaram esta quinta-feira (6) para antecipar a compra de presentes. O movimento foi intenso em um shopping center no bairro do Umarizal, em Belém. A busca por opções que agradem diferentes perfis de pais aqueceu o comércio e lojistas apostam no aumento do fluxo de clientes até a data comemorativa. Levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará (Fecomércio-PA) aponta que 76% dos entrevistados pretendem presentear na data comemorativa.

Entre os presentes mais procurados pelos consumidores paraenses estão roupas e acessórios, seguidos por perfumes e cosméticos, que representam 27,4% das intenções de compra, de acordo com a Fecomércio. Segundo o empresário Lucas Rendeiro, proprietário de uma loja do segmento de vestuário, as opções de roupas são produtos fáceis de presentear, pois agradam a diferentes faixas etárias e estilos - desde o pai mais moderno até o mais tradicional -, o que explica a maior procura por esse tipo de item.

“Desde quinta-feira da semana passada, a gente já sentiu um movimento maior no shopping, mas, principalmente agora, qs buscas por presente vem se intensificando bastante. E, a cada dia, foi crescendo mais esse movimento. As pessoas deixam um pouquinho para cima da hora para acabar comprando os produtos, mas vindo aqui. A nossa expectativa é que o maior dia seja realmente no sábado novamente também, dessa semana”, observa o lojista.

Período animado para as vendas

De acordo com ele, a data representa o segundo melhor período de vendas para o comércio, especialmente no setor de moda masculina, o que eleva a expectativa de faturamento e resulta em um aumento significativo no volume de vendas. “Normalmente, há um crescimento nas vendas entre 30% e 40% no faturamento, então é um movimento mais concentrado na data do Dia dos Pais”, frisa.

“E há várias faixas de preço, desde uma camiseta básica, por R$ 169,90, até uma polo, que varia entre R$ 299 e R$ 400. Mas, normalmente, como é um presente para o pai, uma pessoa muito especial, o cliente busca oferecer algo mais marcante. Por isso, acaba montando uma composição com bermuda, polo e até um calçado, já que é um presente para uma data muito especial”, acrescenta o empresário. 

image Lucas Rendeiro diz que opções de vestuário tem grande procura (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Chocolates também são presenteáveis

Outra opção de presente são os chocolates, que costumam ser uma lembrança prática. Na avaliação da vendedora Hellen Pinheiro, que trabalha em uma loja do segmento, trufas, barras e kits de chocolates também estão entre os itens mais procurados para presentear os pais. “Muita gente fica em dúvida sobre roupa ou tamanho e acaba recorrendo ao chocolate. Desde o início de agosto, os clientes já começam a pesquisar e, agora, a gente consegue sentir um fluxo maior em determinados horários”, afirma.

“Muitos procuram presentes para pais e avôs. Os preços são bem variados. Há caixas de presente a partir de R$ 39, além de opções mais sofisticadas da linha premium da Copenhague, que chegam a R$ 209. Também tem cestas e kits personalizados. Se o cliente quiser trazer um vinho para montar o presente, nós fazemos a composição da forma que ele desejar”, comenta a vendedora sobre as alternativas para presentear.

A maior parte dos compradores pretende gastar entre R$ 101 e R$ 200, faixa escolhida por 38,5% dos entrevistados na pesquisa da Fecomércio. Outros 29,2% devem desembolsar até R$ 100. Dessa forma, 67,7% das intenções de gasto estão concentradas em presentes de até R$ 200, indicando a busca por opções com melhor custo-benefício, promoções e condições de pagamento mais acessíveis.

image Vendedora relata as alternativas de presentes (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Shopping tem maior busca

Os shopping center permanecem como o principal destino dos consumidores paraenses, concentrando 72,6% da preferência. Ao lado do enteado, a gerente financeira Leidiane Pimentel procurava um presente para o marido. Segundo ela, a prioridade era encontrar uma opção que agradasse ao pai.

“Comecei pesquisando. Eu já passei pelos relógios e agora estou olhando outras coisas, como camisa e bermuda. Para essa época do ano, é imprescindível presentear. Não tem como deixar passar. Pai é pai, a gente tem que dar um jeito e comprar”, relata.

image Leidiante cpnta que não abre mãe do presentear o marido (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

“Na verdade, eu não pesquiso muitos preços. Gosto de dar coisas boas porque eu sei que também recebo coisas boas dele. Então, sempre procuro algo que ele goste, independentemente do valor, algo que ele vai gostar e usar”, completa.

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