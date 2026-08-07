Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Planejamento financeiro: legado de pais para os filhos começa cedo; veja dicas

Pais que investem desde cedo constroem um futuro sólido e cheio de oportunidades para a próxima geração

O Liberal
fonte

Além de contribuir para uma aposentadoria mais segura, a previdência para os filhos oferece vantagens em planejamento sucessório e, em alguns casos, benefícios tributários (Divulgação / Sicredi)

O planejamento financeiro, presente na rotina de muitas famílias, demonstra que o cuidado com as finanças é também uma forma de afeto. Ao organizar o orçamento e investir a longo prazo, pais transformam sonhos em metas concretas, oferecendo tranquilidade, oportunidades e liberdade de escolha para a próxima geração. Foi pensando nisso que o casal Richard Clayderman e Janny Sozinho planejou cuidadosamente o futuro do filho, Estevão, de 1 ano e 8 meses, ainda durante a gravidez.

Associados do Sicredi, os dois iniciaram um plano de previdência privada para o menino antes mesmo de ele nascer, com o objetivo de garantir oportunidades futuras e construir um legado que vai além do patrimônio. A modalidade ajuda a acumular recursos que poderão ser usados em objetivos futuros, como a faculdade ou um intercâmbio.

Veja mais

image Consórcio ganha espaço entre consumidores que buscam ampliar patrimônio
Aumento dos tíquetes médios das operações é um dos fatores que têm beneficiado o crescimento

image Sicredi Ouro Verde MT/PA amplia ações sustentáveis e supera R$ 2 bilhões em carteira
Cooperativa promove consciência ambiental, apoia o desenvolvimento regional e incentiva associados, parceiros e comunidades a adotarem práticas mais sustentáveis

“Optamos pela Previdência Privada e todo mês é investido um recurso para quando ele for maior de idade já ter alguma coisa para começar a vida adulta, mas sem deixar de pesquisar outras opções e, quem sabe, poder investir em algo melhor”, afirma Richard, pai de Estevão.

A experiência de Richard e Janny reforça que o planejamento financeiro está intrinsecamente ligado à construção do futuro. Para embarcar neste projeto com segurança, o casal buscou uma instituição financeira que atendesse às suas necessidades, optando pelo Sicredi.

“Eu abri a conta especificamente para investir no futuro dele. O Sicredi tem uma boa equipe, me deu as melhores opções para eu fazer o investimento e, hoje, em relação a produtos e pessoal, ele está atendendo muito bem nossas necessidades”, explica Richard sobre a escolha da cooperativa.

Oportunidades e legado para os filhos

Neste Dia dos Pais, o legado mais valioso pode não estar apenas nos ensinamentos transmitidos, mas também nas oportunidades construídas com antecedência. Investir no futuro de um filho é, antes de tudo, uma forma de demonstrar cuidado, responsabilidade e amor.

“Começar a planejar o futuro dos filhos desde cedo é uma das decisões financeiras mais inteligentes que os pais podem tomar. A previdência privada pode ser uma excelente ferramenta para acumulação de patrimônio de longo prazo, aproveitando o poder dos juros compostos”, explica Elivelto Machado, gerente de Desenvolvimento de Negócios do Sicredi.

Ele complementa que, além de contribuir para uma aposentadoria mais segura, a previdência oferece vantagens em planejamento sucessório e, em alguns casos, benefícios tributários. “É importante equilibrar o cuidado com o futuro dos filhos e a própria aposentadoria dos pais, garantindo independência financeira para toda a família. Com aportes regulares, diversificação dos investimentos e visão de longo prazo, é possível promover valorização patrimonial e maior segurança financeira para as próximas gerações”, conclui o gerente.

A instituição financeira conta com diferentes opções adequadas a diferentes objetivos e perfis, em fundos de renda fixa, ações, multimercado e cambial.

“A previdência privada do Sicredi não possui taxa de carregamento e conta com taxas de administração competitivas, potencializando a acumulação de patrimônio no longo prazo. Além disso, como cooperativa, o associado participa da distribuição dos resultados. Dessa forma, é possível construir segurança financeira, planejamento sucessório e valorização patrimonial para toda a família”, orienta Elivelto Machado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dinheiro

FINANÇAS
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

FRANQUIAS

Mercado de saúde e beleza cresce em Belém com franquias de cuidados faciais

A NaBeauty Belém foi inaugurada há sete meses na capital paraense, sob gestão de Rebecca Rebelo e Gilliana Costa. A unidade é parte do crescimento de 10,1% do setor no país durante o primeiro trimestre de 2026

07.08.26 18h05

REAÇÃO

Lula chama Marco Rubio de 'bolsonarista' e 'anti latino-americano'

Lula criticou a atuação do político norte-americano, que teria postura oposta aos acordos entre Brasil e EUA.

07.08.26 17h36

dia dos pais

Planejamento financeiro: legado de pais para os filhos começa cedo; veja dicas

Pais que investem desde cedo constroem um futuro sólido e cheio de oportunidades para a próxima geração

07.08.26 14h49

pesquisa

Veja quais espécies de pescado ficaram mais caras, mais baratas e o preço médio em Belém

Preços do pescado comercializado na capital paraense apresentaram, em sua maioria, recuo no mês de julho de 2026

07.08.26 9h32

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

TURISMO

Turista gasta em média até R$ 2 mil em Belém e prioriza pratos típicos, peixes e objetos amazônicos

Estação das Docas concentra maior consumo em gastronomia e compras de biojoias, perfumaria regional e artigos do Círio, enquanto Porto Futuro 2 amplia a circulação de visitantes em busca de experiências gastronômicas e lazer à beira da baía do Guajará

04.08.26 6h30

oportunidade

Transpetro lançará editais com 281 vagas; polos na região Norte serão contemplados

Haverá vagas para profissionais de nível médio e nível superior

31.07.26 12h41

COURO NO PARÁ

Pará exporta US$ 13 milhões em couro no ano e fornece mais de 10% das peles bovinas do país

Segundo maior rebanho bovino do país garante ao estado posição estratégica na cadeia do couro; produção tem como destino mercados como China, Itália e Vietnã

04.08.26 7h15

Economia

Região Norte bate recorde histórico de passageiros em voos internacionais

Belém lidera a movimentação aérea no primeiro semestre

05.08.26 22h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda