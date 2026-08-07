Planejamento financeiro: legado de pais para os filhos começa cedo; veja dicas

O planejamento financeiro, presente na rotina de muitas famílias, demonstra que o cuidado com as finanças é também uma forma de afeto. Ao organizar o orçamento e investir a longo prazo, pais transformam sonhos em metas concretas, oferecendo tranquilidade, oportunidades e liberdade de escolha para a próxima geração. Foi pensando nisso que o casal Richard Clayderman e Janny Sozinho planejou cuidadosamente o futuro do filho, Estevão, de 1 ano e 8 meses, ainda durante a gravidez.

Associados do Sicredi, os dois iniciaram um plano de previdência privada para o menino antes mesmo de ele nascer, com o objetivo de garantir oportunidades futuras e construir um legado que vai além do patrimônio. A modalidade ajuda a acumular recursos que poderão ser usados em objetivos futuros, como a faculdade ou um intercâmbio.

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“Optamos pela Previdência Privada e todo mês é investido um recurso para quando ele for maior de idade já ter alguma coisa para começar a vida adulta, mas sem deixar de pesquisar outras opções e, quem sabe, poder investir em algo melhor”, afirma Richard, pai de Estevão.

A experiência de Richard e Janny reforça que o planejamento financeiro está intrinsecamente ligado à construção do futuro. Para embarcar neste projeto com segurança, o casal buscou uma instituição financeira que atendesse às suas necessidades, optando pelo Sicredi.

“Eu abri a conta especificamente para investir no futuro dele. O Sicredi tem uma boa equipe, me deu as melhores opções para eu fazer o investimento e, hoje, em relação a produtos e pessoal, ele está atendendo muito bem nossas necessidades”, explica Richard sobre a escolha da cooperativa.

Oportunidades e legado para os filhos

Neste Dia dos Pais, o legado mais valioso pode não estar apenas nos ensinamentos transmitidos, mas também nas oportunidades construídas com antecedência. Investir no futuro de um filho é, antes de tudo, uma forma de demonstrar cuidado, responsabilidade e amor.

“Começar a planejar o futuro dos filhos desde cedo é uma das decisões financeiras mais inteligentes que os pais podem tomar. A previdência privada pode ser uma excelente ferramenta para acumulação de patrimônio de longo prazo, aproveitando o poder dos juros compostos”, explica Elivelto Machado, gerente de Desenvolvimento de Negócios do Sicredi.

Ele complementa que, além de contribuir para uma aposentadoria mais segura, a previdência oferece vantagens em planejamento sucessório e, em alguns casos, benefícios tributários. “É importante equilibrar o cuidado com o futuro dos filhos e a própria aposentadoria dos pais, garantindo independência financeira para toda a família. Com aportes regulares, diversificação dos investimentos e visão de longo prazo, é possível promover valorização patrimonial e maior segurança financeira para as próximas gerações”, conclui o gerente.

A instituição financeira conta com diferentes opções adequadas a diferentes objetivos e perfis, em fundos de renda fixa, ações, multimercado e cambial.

“A previdência privada do Sicredi não possui taxa de carregamento e conta com taxas de administração competitivas, potencializando a acumulação de patrimônio no longo prazo. Além disso, como cooperativa, o associado participa da distribuição dos resultados. Dessa forma, é possível construir segurança financeira, planejamento sucessório e valorização patrimonial para toda a família”, orienta Elivelto Machado.