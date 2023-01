Consulta para o lote residual do Imposto de Renda começa na terça-feira (24/01)

A consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), referente ao mês de janeiro, estará disponível a partir de terça-feira (24), às 10h. As restituições somam mais de R$ 368 milhões e serão liberadas no próximo dia 31 de janeiro. Serão contemplados mais de 136.565 mil contribuintes. Com informações do UOL.

Confira quem vai receber a restituição

3.069 idosos acima de 80 anos ;

acima de ; 20.624 contribuintes entre 60 e 79 anos;

2.349 pessoas com deficiência física ou mental;

física ou mental; 6.568 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério;

103.955 não pertencem a nenhum grupo prioritário, mas serão contemplados .

Onde a restituição vai cair?

A restituição será feita na conta bancária que o contribuinte indicou na declaração do imposto, de forma direta ou por indicação da chave PIX. Se o valor não for disponibilizado, será possível fazer o resgate em até um ano, em qualquer agência do Banco do Brasil.

Como consultar se vou receber?

A consulta deve ser feita pela internet, pelo site da Receita Federal; No site da Receita Federal, clique em "Meu Imposto de Renda"; Em seguida, clique em "Consultar a Restituição".

Nesta aba, a pessoa poderá fazer uma consulta simplificada ou completa do status da declaração através do extrato de processamento. Se houver pendências na declaração, o contribuinte também poderá corrigir as informações eventualmente incorretas.