Consórcio arremata leilão de PA-150 e Alça Viária; edital prevê pedágio com valor mínimo

O Pará teve seu primeiro leilão de concessão de rodovias concluído, com sucesso, na tarde desta quarta-feira (15), na Bolsa de Valores B3, em São Paulo. O Consórcio Conquista do Pará, formado pelas empresas Conata Engenharia, Encalso Construções, Infracon e OCC, foi o único licitante com proposta validada e saiu vitorioso, a partir da oferta de R$ 10 milhões de outorga fixa, valor mínimo previsto no edital. O governador Helder Barbalho, a vice-governadora, Hana Ghassan, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão, além de prefeitos de municípios atingidos pela concessão, acompanharam presencialmente o leilão.

O leilão abrange a rodovia PA-150 e Alça Viária, totalizando mais de 526 quilômetros de malha estradal, desde o município de Marabá, no sudeste paraense, até Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, passando, também, pelo porto de Vila do Conde, em Barcarena. Os investimentos no corredor rodoviário serão da ordem de R$ 3,7 bilhões e incluem serviços de modernização, requalificação e segurança rodoviária, entre outros.

O edital prevê possibilidade de cobrança de pedágio pela concessionária, a partir do décimo terceiro mês de assinatura do contrato. O valor mínimo será de R$ 10,10.

Matéria em atualização.