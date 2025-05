Conselho do PPI recomenda desestatização de 2 hidrovias no Pará

O Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) aprovou resolução que recomenda ao governo a inclusão de hidrovias da região amazônica no Programa Nacional de Desestatização (PND).

A resolução inclui a Hidrovia do Rio Madeira, desde Porto Velho (RO) até a foz com o Rio Amazonas em Itacoatiara (AM); a Hidrovia do Rio Tocantins, entre o município de Peixe (TO) e Belém (PA); e a Hidrovia do Rio Tapajós, entre Itaituba (PA) e a foz com o Rio Amazonas em Santarém (PA).

O Conselho também recomendou a inclusão no PPI de um "empreendimento público federal de eficientização energética dos edifícios públicos do complexo da Presidência da República". As resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).