Congresso fixa salário mínimo em R$ 1.212

A lei que fixa o salário mínimo de R$ 1.212 foi promulgada pelo Congresso. O valor havia sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 31 de dezembro do ano passado, por meio de medida provisória (MP), elevando o mínimo em 10,18% em relação aos R$ 1.100 pagos em 2021, com reposição da inflação do período. As informações são da Agência Brasil.

Assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a lei que fixa o valor do piso nacional está publicada na edição desta quinta-feira (2), do Diário Oficial da União.

A MP havia sido aprovada na semana passada. Para as remunerações vinculadas ao salário mínimo, os valores de referência diário e por hora serão de R$ 40,40 e R$ 5,51, respectivamente.

VEJA MAIS