Confraria do Conjove receberá empresários para bate papo com Isan Anijar nesta quinta

A expectativa é de espaço lotado para o bate papo marcado para ocorrer nesta quinta-feira, 23, entre o empresário Isan Anijar e inscritos em mais uma edição da Confraria do Conselho de Jovens Empresários (Conjove), em Belém. O evento será no Restô do Porto, espaço localizado na rua Belém, em frente ao Porto Futuro, bairro do Reduto.

A Confraria, de acordo com João Marcelo, presidente do Conjove, tem como principal objetivo o momento de compartilhar experiências dos grandes empresários do Pará, com os jovens empresários, que querem entender quais os melhores caminhos para trilhar no mercado. “O evento reforça a importância de conhecer as boas práticas desenvolvidas no mercado para aprimorar em cada empreendimento”, destaca.

"Evento reforça a importância de conhecer as boas práticas desenvolvidas no mercado", destaca o presidente do Conjove (Foto: Divulgação)

Ainda segundo João Marcelo, a expectativa para a Confraria deste mês chega a superar as demais edições. “Estamos com os ingressos já esgotados para o encontro, pois o anseio é grande para ouvir a trajetória de sucesso do Isan Anijar à frente da Marmobraz que neste ano completa 50 anos”, comenta o diretor do Conjove.

“Estou muito honrado em poder compartilhar a história da Marmobraz e passar para os jovens o conhecimento empresarial que adquiri”, reforça Anijar.

A Confraria já recebeu centenas de convidados, entre eles empreendedores e agentes de negócios. A criação do evento foi pensada para destacar a história de sucesso de empresários consagrados no Pará, compartilhando trajetória pessoal e profissional, além dos desafios que os fizeram construir cases de sucesso.

Sucesso

O evento desta quinta, 23, já está com a capacidade completa de inscritos e, por isso, a expectativa desta edição promete ser enriquecedora para todos os participantes, com espaço para bate papo e networking.

Serviço: