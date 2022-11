Confira as vagas de estágio abertas em novembro no Pará com bolsas de até R$ 1 mil + auxílios

Nos municípios de Belém, Santarém, Benevides e Castanhal, empresas de diferentes áreas estão com oportunidades de estágio abertas com bolsas entre R$ 500 e R$ 1 mil, além de auxílios. As vagas são ofertadas por meio do Instituto Euvaldo Lodi do Pará (IEL/PA)

Em Belém, as oportunidades são direcionadas a estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda, Ciência da Computação/Engenharia da Computação/Análise de Sistemas, Jornalismo, Técnico em Mecânica, Técnico em Eletrotécnica e Serviço Social.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) MPPA abre inscrições para cadastro de estagiários em várias regiões; veja como se inscrever]]

Também na RMB, Benevides tem vagas para estudantes de Marketing, Publicidade e Design Gráfico.

Em Santarém, as oportunidades são para Farmácia, Biomedicina, Administração e Engenharia de Produção/Engenharia Elétrica;

Já em Castanhal, há vagas para os cursos de Administração e Recursos Humanos.

Como se candidatar a vaga

Os estudantes interessados devem cadastrar o currículo na plataforma PANDAPÉ pelo link: https://iel-pa.pandape.infojobs.com.br/.

Interessados nas vagas de Castanhal devem enviar o currículo para o e-mail castanhal@iel-pa.org.br. No assunto do e-mail, incluir o nome da vaga.

Veja aqui as vagas disponíveis pelo IEL Pará

Estágio para FARMÁCIA EM SANTARÉM

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Horário: 06:50 às 11:50

Requisitos: alunos cursando a partir do 3° semestre.

Estágio para BIOMEDICINA EM SANTARÉM

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Horário: 06:50 às 11:50

Requisitos: alunos cursando a partir do 3° semestre.

Estágio para ADMINISTRAÇÃO EM SANTARÉM

Bolsa auxílio: R$ 622,00 + auxílio transporte

Horário: 08:00 às 12:00

Requisitos: alunos cursando a partir do 3° semestre. Necessário conhecimento no Pacote Office.

Estágio para ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ ENGENHARIA ELÉTRICA EM SANTARÉM

Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + Auxílio transporte + Auxílio Alimentação

Horário: 08:00 às 16:00 (02 horas de intervalo)

Requisitos: alunos cursando a partir do 3° semestre. Necessário conhecimento intermediário no Pacote Office.

Estágio para MARKETING EM BENEVIDES

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte + auxílio refeição

Horário: 08:00 às 15:00 (01 hora de intervalo)

Requisitos: Alunos cursando a partir do 2º módulo. Desejável conhecimento nos programas: Photoshop e Illustrator

Estágio para PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte + auxílio refeição

Horário: 08:00 às 15:00 (01 hora de intervalo)

Requisitos: Alunos cursando a partir do 2º módulo. Desejável conhecimento nos programas: Photoshop e Illustrator

Estágio para CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO/ANÁLISE DE SISTEMAS

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte + auxílio alimentação

Horário: 08:00 às 16:00 (02 horas de intervalo para almoço)

Requisitos: alunos cursando do 3° ao 7° semestre. Desejável conhecimento intermediário no Pacote Office.

Estágio para JORNALISMO

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + Auxílio transporte + Auxílio Alimentação

Horário: 11:00 às 17:00

Requisitos: alunos cursando do 3° ao 7° semestre. Necessário conhecimento no programa Corel Draw

Estágio para TÉCNICO EM MECÂNICA

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte + auxílio Refeição

Horário: 08:00 às 16:00 (02 horas e intervalo)

Requisitos: alunos cursando a partir do 2º Módulo.

Estágio para TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

Horário: 06:00 às 12:00 ou 12:00 às 18:00

Requisitos: alunos cursando a partir do 2º semestre

Estágio para SERVIÇO SOCIAL

Bolsa Auxílio: R$ 568,00 + auxílio transporte

Horário: 08:00 às 12:00

Requisitos: alunos cursando a partir do 5º semestre.

Estágio para PUBLICIDADE em Benevides

Bolsa auxílio: 700,00 + auxílio transporte

Horário: 08:00 as 15:00 (01 hora de intervalo para almoço).

Requisitos: alunos cursando a partir do 1° semestre ao 7° semestre.

Estágio para DESIGN GRÁFICO em Benevides

Bolsa auxílio: 700,00 + auxílio transporte

Horário: 08:00 as 15:00 (01 hora de intervalo para almoço).

Requisitos: alunos cursando a partir do 1° semestre ao 7° semestre.

Estágio para SERVIÇO SOCIAL

Bolsa auxílio: 568,15 + auxílio transporte

Horário: 08:00 as 12:00

Requisitos: alunos cursando do 6° ao 7° semestre.

Estágio para TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Bolsa auxílio: 350,00 + auxílio transporte

Horário: 08:00 às 12:00

Requisitos: alunos cursando do 1° ao 3° módulo.

Estágio para ADMINISTRAÇÃO EM CASTANHAL

Valor da Bolsa: R$ 500,00 + R$ 150,00 auxílio transporte

Horários: 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00

Requisitos: alunos cursando 2º ou 4º semestre.

Interessados encaminhar currículo para o e-mail: castanhal@iel-pa.org.br, com o título "ADMINISTRAÇÃO" ou entrar em contato pelos telefones: 3711-0804 / 99264-7348 / 99100-5641.

Estágio para RECURSOS HUMANOS EM CASTANHAL