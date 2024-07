Confira 7 varejistas que fecharam as portas nas últimas décadas

O cenário do varejo brasileiro enfrenta um momento turbulento. Em meio a uma crise que se arrasta há anos, grandes redes estão encerrando suas atividades. Mais de 750 lojas já foram fechadas em todo o país, um número que tende a aumentar. Entre as vítimas dessa crise estão alguns nomes que marcaram a história do comércio brasileiro e que não resistiram às mudanças do mercado.

Relembre 7 varejistas que marcaram época e fecharam as portas nas últimas décadas.

VEJA MAIS

1. Insinuante

Lojas Insinuante. (Foto: Reprodução/AgoraRN)

Fundada em 1953 em Recife, a Insinuante chegou a ter presença em nove estados do Nordeste, se consolidando como líder no segmento de eletrodomésticos. Em 2010, buscando reverter a crise financeira, a empresa se uniu à Ricardo Eletro, que também encerrou suas atividades posteriormente.

2. Ricardo Eletro

Loja varejista Ricardo Eletro. (Foto: Reprodução/OGlobo)

Fundada em 1989 pelo empresário Ricardo Nunes, a Ricardo Eletro se tornou uma das maiores redes de eletrodomésticos do Brasil, com mais de 300 lojas espalhadas pelo país. No entanto, a má gestão e a crise econômica de 2008 levaram a empresa à falência em 2012. A empresa precisou fechar todas as lojas físicas.

3. Big Bompreço

Big Bompreço. (Foto: Reprodução/Piauí Negócios)

O Bompreço, fundado em 1954, foi um dos maiores supermercados do Nordeste, com mais de 200 lojas em sete estados. Em 2011, a empresa foi comprada pelo Carrefour por cerca de R$ 7 bilhões, decretando o fim da marca. A maioria das lojas se transformou em unidades do Carrefour, enquanto outras foram convertidas em atacadão.

4. Mesbla

Lojas Mesbla. (Foto: Reprodução/Facebook)

Fundada em 1911 no Rio de Janeiro, a Mesbla foi uma das mais tradicionais lojas de departamento do Brasil. Nos anos 80, chegou a ter mais de 180 lojas em todo o país, mas as dificuldades financeiras da década seguinte a levaram à falência em 1999. A Mesbla foi comprada pelo grupo Mappin em 1996, mas a união das duas marcas em crise não foi suficiente para salvá-las.

Em 2010, a marca Mesbla foi relançada como um e-commerce, mas a iniciativa não teve sucesso e o site logo saiu do ar.

5. Mappin

Lojas Mappin. (Foto: Reprodução)

Fundada em 1913 em São Paulo, a Mappin foi uma das mais renomadas lojas de departamento do Brasil. A loja da Avenida São João foi a primeira da cidade a ter estacionamento próprio, uma grande novidade para a época. No entanto, a má gestão e as dívidas levaram a empresa à falência em 1999, junto com a Mesbla.

6. Ultralar

Lojas Ultralar (Foto: Reprodução)

Fundada em 1956, a Ultralar foi uma loja de departamentos que se diversificou ao longo dos anos, vendendo de tudo, desde eletrodomésticos até móveis e roupas. Nos anos 70, a empresa chegou a abrir um hipermercado em São Paulo, o Ultracenter. No entanto, a crise econômica dos anos 80 e a má gestão levaram a Ultralar à falência em 2000. A maioria das lojas foi compradas pelo grupo Casas Bahia.

7. Y. Yamada

Lojas Y. Yamada. (Foto: Reprodução/Blog Espaço Aberto)

Fundado em 1950 em Belém, o Grupo Y. Yamada chegou a ser líder no varejo paraense. Em 2016, após a morte do fundador Junichiro Yamada, a empresa passou por uma grave crise e reestruturação, resultando no fechamento de diversas lojas. Atualmente, o grupo busca retomar seu crescimento, operando com lojas compactas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)