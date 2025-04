Confira 7 dicas de como ganhar dinheiro com o seu carro

Você já parou para pensar que o carro estacionado na garagem de sua casa pode ser muito mais do que um meio de transporte para o dia a dia? Ele pode se tornar uma fonte de renda extra no mês. Mas para isso, é importante analisar alguns critérios importantes para ajudar na decisão do que fazer com ele, como, por exemplo: analisar as condições do seu carro, o custo-benefício e os seus interesses.

Confira 7 dicas de como ganhar dinheiro com o carro

Dirija para aplicativos de transporte

Uma das melhores dicas para ganhar dinheiro com o seu carro é tornar-se motorista de aplicativo. Esse serviço é bastante flexível, porque você pode escolher o horário que quer trabalhar e pode entrar em plataformas já conhecidas, como a Uber e o 99.

Trabalhe com entregas de comida

O trabalho com entregas de comida ou encomendas cresceu gradativamente nos últimos anos e está entre as profissões que mais crescerão nos próximos anos, segundo o estudo “Futuro do Trabalho”, publicado pelo Fórum Econômico Mundial. Entre algumas opções de plataformas de comidas, estão: o iFood e o Uber Eats.

Ofereça serviços de carona para turistas

Se você mora em uma cidade que possui diversos pontos turísticos ou em uma região que atrai muitos visitantes, é a sua chance de ganhar dinheiro atuando como guia turístico e oferecendo alguns pacotes de passeios personalizados para os turistas.

Venda publicidade no seu carro

Algumas empresas têm o costume de pagar motoristas com objetivo deles fazerem uma ampla divulgação de seus produtos com adesivos ou vinis publicitários em seus carros. Nesse caso, o valor recebido varia conforme a visibilidade alcançada e a distância percorrida na cidade.

Ofereça serviços de transporte para animais de estimação

Algo que não é tão comum assim, mas que também pode ser uma excelente fonte de renda mensal, é o serviço de transportes para animais de estimação, porque alguns tutores possuem dificuldade de levar os seus pets às consultas veterinárias.

Trabalhe com mudança e transporte de móveis

Se o seu carro for de um modelo espaçoso, como os utilitários ou uma van, você pode oferecer serviços de mudança para pessoas que estão indo morar em outro lugar e que precisam de ajuda para transportar objetos e eletrodomésticos pesados.

Ofereça serviços de transporte executivo

Já as pessoas que possuem um carro de luxo ou um veículo mais sofisticado, podem se especializar no transporte executivo para profissionais e empresários, que buscam um carro confortável para as suas viagens de negócios.

(Victoria Rodrigues, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)