Quais profissões mais crescerão no mundo? Relatório faz previsão até 2030

Com o propósito de analisar as tendências que mais impactam os empregos no mundo, o Fórum Econômico Mundial publicou o estudo “Futuro do Trabalho”, em parceria com o Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial (IA) e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral (FDC). Com base na pesquisa, foi descoberto um novo perfil do trabalhador que está atendendo às novas demandas do mercado de trabalho.

Segundo os resultados, a ampliação do acesso digital é visualizado como uma das tendências mais inovadoras e transformadoras atuais por 60% dos entrevistados, especialmente em IA e processamento de informações, robótica e automação (58%) e geração, armazenamento e distribuição de energia (41%). Nesse sentido, entre os principais fatores que foram identificados para transformar o mercado global até 2030, estão: a mudança tecnológica, a incerteza econômica e a transição verde. Confira a lista com as profissões que crescerão mais rápido em 5 anos!

Funções com crescimento mais rápido:

Especialistas em Big Data. Engenheiros de Fintech. Especialistas em IA e Machine Learning. Desenvolvedores de Software e Aplicações. Especialistas em Gestão de Segurança. Especialistas em Armazenamento de Dados. Especialistas em Veículos Elétricos e Autônomos. Designers de Interface e Experiência do Usuário (UI e UX). Especialistas em Internet das Coisas (IoT). Motoristas de Serviços de Entrega. Analistas e cientistas de Dados. Engenheiros Ambientais. Analistas de Segurança da Informação. Engenheiro de DevOps. Engenheiros de Energia Renovável.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)