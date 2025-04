7 profissões para quem deseja trabalhar com realidade virtual

A revolução tecnológica impulsionada pela realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA) está transformando diversos setores. Esses avanços estão reformulando a interação com a tecnologia, criando novas experiências e oportunidades.

A RV permite a imersão total em mundos digitais, enquanto a RA mistura o mundo físico com elementos digitais. Essa fusão impacta áreas como entretenimento, educação, varejo e indústria, oferecendo novas formas de experiência e interação. No varejo, a RA proporciona experiências imersivas de compra, e a RV está revolucionando o ensino com aulas interativas.

O mercado de RV e RA cresce rapidamente, criando demanda por profissionais especializados. Entre as principais carreiras estão:

Desenvolvedor de aplicativos de RV e RA: Responsável por criar experiências imersivas, desde jogos e simulações até aplicativos empresariais. Domina linguagens como C# e C++, usa motores gráficos como Unity e Unreal Engine e entende sobre interação em ambientes virtuais.

Designer de experiência do usuário (UX): Especializado em criar interfaces intuitivas para RV e RA, garantindo conforto e imersão ao usuário. Trabalha com design de interação, usabilidade e ergonomia, adaptando controles e movimentações para ambientes virtuais.

Artista 3D: Desenvolve personagens, objetos e cenários digitais realistas. Utiliza softwares como Blender, Maya e ZBrush para modelagem e animação. A qualidade do trabalho visual influencia diretamente a imersão do usuário.

Engenheiro de RA: Cria soluções para integrar elementos digitais ao mundo real, garantindo interações naturais. Trabalha com ferramentas como ARKit (Apple) e ARCore (Google) para desenvolver experiências de RA em dispositivos móveis e óculos inteligentes.

Especialista em RV para treinamento: Desenvolve ambientes virtuais para simulações e treinamentos em diversas áreas, como medicina e segurança. Utiliza plataformas de RV para criar cenários realistas onde profissionais possam praticar habilidades sem riscos reais.

Consultor de negócios para soluções em RV e RA: Auxilia empresas a implementar essas tecnologias para otimizar processos e criar novas oportunidades de mercado. Analisa necessidades corporativas e sugere soluções que podem incluir treinamento, marketing e atendimento ao cliente.

Educador especializado em RV e RA: Integra essas tecnologias ao ensino, desenvolvendo currículos interativos e materiais pedagógicos inovadores. Trabalha com ferramentas como Google Expeditions e Microsoft HoloLens para criar experiências de aprendizado imersivas.

VEJA MAIS

Quais empresas buscam esses profissionais?

Empresas como Google, Meta (dona da Oculus VR), HTC, Microsoft, Unity e TikTok (dona da Pico) buscam profissionais para atuar com realidade virtual (RV) e aumentada (RA). O Google investe em vídeos imersivos no YouTube, a Oculus desenvolve o Horizon Worlds, e a HTC usa RV na saúde e educação. A Microsoft, com o HoloLens, mistura real e virtual, enquanto a Unity facilita a criação de experiências imersivas. Já a Pico aposta em óculos acessíveis e no Project Pico Worlds.

A RV e a RA estão transformando diversos setores, criando novas oportunidades de trabalho e inovação. Se você quer fazer parte dessa revolução, essa área oferece grandes chances de crescimento e desafios empolgantes.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)