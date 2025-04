15 habilidades mais demandadas no Brasil em 2025, segundo o LinkedIn

Nos próximos anos, a transformação digital, impulsionada pela IA, mudará o mercado de trabalho. Segundo o relatório Work Change do LinkedIn, 70% das habilidades exigidas hoje sofrerão alterações em cinco anos. Para se manter competitivo, é essencial buscar capacitação contínua.

O LinkedIn listou as 15 habilidades mais demandadas no Brasil em 2025, com base em buscas de empresas e perfis atualizados. Entre elas, destacam-se IA, análise de dados, comunicação e liderança estratégica.



Habilidades em alta em 2025

1. Inteligência Artificial (IA)

A IA está revolucionando diversas áreas, sendo cada vez mais usada para otimizar processos e aumentar a eficiência. Profissionais que dominam essa tecnologia terão um grande diferencial no mercado.

Cargos comuns: Engenheiro de software, professor, CEO.

Setores: Tecnologia da informação, educação superior.



2. Comunicação

Com o avanço do trabalho remoto e híbrido, a habilidade de se expressar com clareza e objetividade é essencial para o alinhamento de equipes e interações eficazes.

Cargos comuns: Assistente administrativo, advogado, professor.

Setores: Tecnologia da informação, educação.



3. Liderança e visão estratégica

Profissionais capazes de identificar desafios e oportunidades no mercado contribuem para o crescimento e a adaptação das empresas às mudanças.

Cargos comuns: Gerente comercial, CEO, professor.

Setores: Consultoria em gestão, publicidade.



4. Fidelização de clientes

Garantir a satisfação e o engajamento dos clientes é fundamental para a sustentabilidade e expansão dos negócios.

Cargos comuns: Vendedor, assistente administrativo, gerente comercial.

Setores: Tecnologia, intermediação de crédito.



5. Política comercial

Com o mercado globalizado, compreender as regras do comércio internacional e das políticas comerciais se tornou um diferencial para impulsionar os lucros.

Cargos comuns: Vendedor, gerente de vendas.

Setores: Indústria química, alimentícia.



6. Trabalho em equipe na solução de problemas

A colaboração para resolver desafios impulsiona a inovação e melhora a produtividade.

Cargos comuns: Assistente administrativo, advogado, professor.

Setores: Educação, consultoria.



7. Medição de desempenho

Avaliar resultados com precisão ajuda a identificar oportunidades de crescimento e otimizar a gestão de equipes.

Cargos comuns: Analista de RH, professor.

Setores: Tecnologia, educação.

8. Análise estatística de dados

O uso estratégico de dados para a tomada de decisões tornou essa habilidade indispensável.

Cargos comuns: Analista de dados, cientista de dados.

Setores: Tecnologia da informação, educação.



9. Gestão de relacionamento com clientes

Criar conexões sólidas e personalizadas com consumidores exigentes é essencial para a fidelização.

Cargos comuns: Assistente administrativo, vendedor.

Setores: Tecnologia, alimentação.



10. Gestão de cobranças

Assegurar que pagamentos sejam realizados em dia contribui para a estabilidade financeira das empresas.

Cargos comuns: Analista administrativo, vendedor.

Setores: Finanças, consultoria.



11. Gerenciamento de conflitos

Lidar com desentendimentos de forma produtiva melhora o ambiente de trabalho e estimula a inovação.

Cargos comuns: Advogado, gerente de projetos.

Setores: Tecnologia, consultoria.



12. Gestão de talentos

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, atrair e reter profissionais qualificados se tornou essencial para as empresas.

Cargos comuns: Analista de RH, psicólogo.

Setores: Consultoria, educação.



13. Desenvolvimento de equipes

Capacitar profissionais é fundamental para manter equipes produtivas e preparadas para os desafios do futuro.

Cargos comuns: Analista de RH, supervisor de operações.

Setores: Consultoria, educação.



14. Melhoria organizacional

Empresas que buscam constantemente aprimorar seus processos e estrutura conseguem se manter inovadoras e competitivas.

Cargos comuns: Analista de RH, CEO.

Setores: Consultoria, tecnologia.



15. Automação de processos

A adoção de tecnologias para automatizar tarefas aumenta a eficiência e reduz custos operacionais.

Cargos comuns: Engenheiro de software, técnico de automação.

Setores: Tecnologia, manufatura.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)