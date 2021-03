Confira 4 dicas de como colocar proteína no prato sem precisar comprar frango ou carne vermelha

Sabemos que o consumo diário de proteínas é importante na alimentação diária das pessoas, mas, com os constantes aumentos de preço no quilo da carne vermelha e também do frango, no Pará, é imprescindível ir atrás de outras alternativas para se alimentar bem e tentar não gastar muito.

No caso específico do paraense, até outro alimento que costumava substituir as refeições, o açaí, também tem tido altas constantes, o que dificultou ainda mais a vida das pessoas por aqui.

Confira dicas de como economizar na hora de colocar proteína no prato:



1. Ovos

De acordo com especialistas, é uma opção completa por conter todos os aminoácidos que o corpo precisa, mas para atingir a mesma quantidade de proteínas que um bife de 100 gramas dá, por exemplo, são necessárias três unidades. Mas a melhor parte mesmo fica por conta do preço. Hoje, a unidade do ovo custa menos de R$0,50.

Ovos (Divulgação)

2. Soja

O alimento, geralmente mais usados por vegetarianos, também rico em aminoácios e pode fazer o papel da carne em algumas receitas sem muita diferença no sabor. Imagine então pode substituir meio quilo de picadinho de primeira, que está custando R$15, por um pacote de soja que custa entre R$ 4 e 5? Vale experimentar.

Soja (Reprodução)

3. Sardinha

As vezes desprezadas nas prateleiras, a sardinha é outro alimento que possui em sua composição bastante proteínas: 100 gramas da assada (32,2 g) têm quase a mesma porção de um filé-mignon grelhado (32,8 g). Além disso, é fonte de vitamina D, tem mais cálcio que o leite e é rica em ômega três. É fácil encontrar sardinha no supermercado a partir de R$3.

Sardinha enlatada (Pixabyay)

4. Congelar alimentos

Outra dica é: no dia que você se permitir gastar um pouco mais e comer a carne vermelha, diminua a porção e congele o alimento que sobrar. As vezes, deixar comida de um dia para o outro na geladeira, pode fazer o alimento não ter mais aquele sabor que a gente gosta e você acabar o descartando. Então, para evitar o desperdício, congele tudo que sobrar e depois faça uma comidinha com os pedaços sobressalentes.