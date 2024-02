Confiança do empresário industrial nortista apresenta alta no início de 2024

A Região Norte é o grande destaque no Índice de Confiança Econômica no setor industrial divulgado nos dois primeiros meses do ano, ficando com 54,8 no grau de 0 a 100 do índice, sendo acima de 50 pontos uma posição alta para o mercado. Apesar da redução em comparação ao mês de fevereiro do ano passado, o setor está confiante no avanço econômico durante o ano de 2024.

O ICE – Indústria avalia o antecedente do desempenho industrial para fazer uma projeção de como será o ano para o setor, analisando quais as áreas que estarão em crescimento ao longo do ano. A pesquisa é divulgada de forma parcial nas três primeiras semanas e é concluída ao fim de cada mês.

Na última atualização do documento, a Região Norte apresentou um aumento em média de 4% desde o mês de dezembro, ficando na frente das regiões Sul, Sudeste e Nordeste com aumento de 2%, e da região Centro-Oeste que apresentou queda de 1%. Todas as regiões possuem uma média maior do que 50 no índice, gerando boas projeções em todo o país.

“A expectativa é de otimismo para o ano de 2024 e se elas se concretizarem isso irá representar mais confiança, resultando em empresários confiantes, que tendem a aumentar produção e contratação, refletindo diretamente na sociedade.” A afirmação é do gerente de Análise Econômica do CNI, Marcelo Azevedo. Ele também afirma que outros fatores influenciam nesse resultado. “Depende da continuidade dos efeitos da economia, como taxa de juros mais baixas tanto para o empresário como para o consumidor e que isso faça a demanda crescer”.

O CNI avaliou 1.347 empresas, sendo 541 de pequeno porte, 501 de médio porte e 305 de grande porte, no período de 01 a 07 de fevereiro deste ano.