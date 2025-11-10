Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Concursos em tecnologia oferecem salários de até R$ 18,9 mil; Pará tem oportunidades

Vagas no Iterpa, Imetropará e Agtran serão disputadas no Pará

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: Freepik)

A área de tecnologia da informação segue em alta também no serviço público. Concursos em andamento e previstos em diversos estados do país oferecem salários que chegam a quase R$ 19 mil, com vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. No Pará, há oportunidades em órgãos como o Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará), o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e a Agência de Transporte Metropolitano do Pará (Agtran), com remunerações que variam entre R$ 1,4 mil e R$ 3,5 mil.

Entre os certames com banca já definida, destacam-se o do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que deve abrir vagas para analistas judiciários na área de tecnologia da informação, e o da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte (Artesp), em São Paulo, com salários que podem ultrapassar R$ 12 mil. Já no Norte, o Iterpa e o Imetropará estão em fase avançada de preparação dos editais, ambos com bancas contratadas e cargos voltados à informática.

No Imetropará, a banca Cetap foi oficialmente contratada para o concurso que vai ofertar vagas de assistente e técnico em gestão de informática, com exigência de níveis médio e superior e salários de até R$ 3,1 mil. O Iterpa, com banca AOCP, também abrirá oportunidades para técnico em gestão de informática, com salário de R$ 3,5 mil. Já na Agtran, também no Pará, o concurso será organizado pela Consulplan e prevê duas vagas para analista de tecnologia da informação, com remuneração de R$ 3,4 mil.

Além do Pará, outros estados avançam na contratação de bancas para concursos na área de tecnologia. No Rio de Janeiro, o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação (Proderj) definiu o Instituto IBDO como organizador e oferecerá 28 vagas, com salários entre R$ 2,1 mil e R$ 4,5 mil. A Controladoria-Geral do Município de Manaus (CGM Manaus) também deve abrir edital em breve, com cinco vagas para analistas de controle interno em tecnologia da informação e remuneração de R$ 10 mil.

Outros órgãos com editais próximos são o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que deve ofertar vagas para analistas de tecnologia da informação com salário de R$ 9,3 mil, e a Prefeitura de Curitiba, que prepara concurso com a banca AOCP para analistas de tecnologia da informação, com remuneração de R$ 4,9 mil.

Entre os concursos que ainda estão na fase de comissão formada, há editais previstos com boas expectativas salariais. O destaque é o Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC), que abrirá cinco vagas para auditor de controle externo na área de computação, com salário inicial de R$ 18,9 mil — o maior entre os certames previstos. Também se movimentam órgãos como a Câmara de Florianópolis, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Paraná (Agepar), que preparam seleções com cargos de programador, analista de tecnologia da informação e especialista em regulação tecnológica.

No Espírito Santo, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos (Ceturb-ES) já formou comissão e discute a escolha da banca para vagas de analista de tecnologia da informação, com salários de até R$ 3 mil.

A alta procura por profissionais de tecnologia no setor público acompanha o crescimento da digitalização dos serviços e a necessidade de reforçar a segurança da informação nos órgãos públicos. A tendência é de que novas seleções surjam ao longo de 2025, especialmente em tribunais e agências reguladoras.

Confira concursos de tecnologia da informação abertos ou previstos

Com banca definida

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte (Artesp – SP): 132 vagas | Salários de R$ 3.944 a R$ 12.070 | Banca: FCC

Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação (Proderj – RJ): 28 vagas | R$ 2.141 a R$ 4.549 | Banca: IBDO

Controladoria-Geral do Município de Manaus (CGM Manaus – AM): 5 + CR | R$ 10.000 | Banca: Consulplan

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ): CR | R$ 9.363 + benefícios | Banca: FGV

Prefeitura de Curitiba (PR): vagas a definir | R$ 4.999 | Banca: AOCP

Instituto de Terras do Pará (Iterpa – PA): 2 + CR | R$ 3.518 | Banca: AOCP

Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará – PA): 3 + CR | R$ 1.419 a R$ 3.104 | Banca: Cetap

Agência de Transporte Metropolitano do Pará (Agtran – PA): 2 vagas | R$ 3.436 | Banca: Consulplan

Autarquias de Urbanização e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB/URB – PE): 6 vagas | R$ 3.200 a R$ 6.000 | Banca: IBFC

Com comissão formada

Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC): 5 + CR | R$ 18.984 | Auditor – TI

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC – SC): 13 + CR | R$ 3.711 a R$ 7.605

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Paraná (Agepar – PR): 2 vagas | R$ 2.298 a R$ 6.869

Companhia Estadual de Transportes Coletivos (Ceturb – ES): vagas a definir | R$ 1.407 a R$ 3.090

Câmara de Florianópolis (SC): 1 vaga | R$ 2.832

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram
Economia
