UFRA abre concurso para professor efetivo com salários de até R$ 10 mil

Nesta segunda-feira (16), foram publicados, no Diário Oficial da União (DOU), três editais do novo concurso da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) para o preenchimento de 5 vagas nos cargos de professor efetivo do magistério superior para os municípios de Belém, Parauapebas e Capitão Poço, nas áreas de Bovinocultura de Leite (1), Medicina de Animais de Produção Não Ruminantes (1), Física (1), Agrossilvicultura e Proteção Florestal (1) e Tecnologia de Produtos Florestais (1).

Poderão participar dos certames os candidatos que tenham graduação na área de zootecnia, medicina veterinária, física e Engenharia Florestal, além de titulação em nível de doutor. O vencimento da carreira vai de R$ R$ 5.143,54 a R$ R$ 10.074,18.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet através do sie https://sigrh.ufra.edu.br/, a partir desta segunda-feira (16) até o dia 10 de setembro.O valor da taxa de inscrição será de R$ 180,00 e o pagamento poderá ser efetuado no período de 18 de agosto a 15 de setembro, no local indicado na Guia De Recolhimento Da União (GRU).

O concurso será composto de prova escrita de conhecimentos específicos, prova didática e avaliação curricular, a serem realizadas no período de 29 de novembro a 03 de dezembro.

A avaliação também constará de uma dissertação sobre o ponto sorteado pela Banca Examinadora, antes da prova, dentre os presentes na lista de pontos de cada área de conhecimento (disponível nos sites https://sigrh.ufra.edu.br/ e https://concursopublico.ufra.edu.br), na presença de todos os candidatos e que deverá ser o mesmo para todos.

Os locais, horários e procedimentos para realização das provas, devido ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia pelo COVID-19, serão divulgados na data provável do dia 03 de novembro, no endereço eletrônico da UFRA https://concursopublico.ufra.edu.br.

O prazo de validade do concurso será de um anos, podendo ser prorrogado a critério da Universidade por igual período.

