UFPA tem duas seleções com inscrições até junho

Um novo de processo seletivo simplificado, publicado semana passada no Diário Oficial da União (DOU), vai preencher duas vagas em cargo de professor substituto na Universidade Federal do Pará (UFPA). Segundo o documento, as vagas são para a área de terapia ocupacional e tecnologia assistiva nos diferentes ciclos de vida. Há reserva para as pessoas com deficiência e negros.

A função exige graduação em terapia ocupacional, com pós-graduação (lato-sensu ou stricto-sensu) em qualquer área do conhecimento, com no mínimo dois anos de formação profissional. Já o salário vai de R$ 3.600,48 a R$ 5.831,21, dependendo da titulação do candidato contratado.

Outro edital da UFPA, também publicado na semana passada, busca preencher uma vaga temporária no cargo de professor substituto para lotação no campus universitário de Abaetetuba, na disciplina de latim e filologia românica. É preciso ser licenciado pleno em letras língua portuguesa ou em letras língua portuguesa com pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu). Os salários vão de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação de R$ 458.

Nos dois casos, as inscrições devem ser realizadas a partir das 14h desta segunda-feira (31) até as 18h do dia 10 de junho, por meio deste site. A taxa de inscrição custa R$ 80. A seleção dos professores contará com prova escrita, prova didática e julgamento de títulos. As provas serão realizadas em dia, hora e local a serem ainda divulgados pela Universidade. O prazo de validade dos processos seletivos será de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Serviço:

Processo seletivo da UFPA

Inscrições: de 31/5 a 10/6, por meio deste site

Taxa: R$ 80

Salário: entre R$ 3.600,48 e R$ 5.831,21

Vagas: 2

