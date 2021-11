UFPA, Prefeitura de Santarém e TCU estão com inscrições de concurso público abertas

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com as inscrições abertas até às 18h de amanhã (16) para o concurso que oferta três vagas para o cargo de professor adjunto da carreira do magistério superior, voltadas para candidatos portadores de título de Doutor. O cadastro será realizado exclusivamente online, na página do Centro de Processos Seletivos (CEPS), no endereço eletrônico (www.ceps.ufpa.br), responsável pela coordenação do concurso, com taxa de inscrição de R$ 180.

O certame será composto pela etapa de prova objetiva, de caráter eliminatório, sendo exigida a pontuação mínima de 70%. A primeira etapa será desenvolvida com prova escrita, prova didática e memorial. Os candidatos aprovados para a segunda etapa passarão por julgamento de títulos.

As provas poderão ser realizadas no campus de Belém ou no campus do interior. Assim como os locais, o cronograma detalhado de provas será indicado na página eletrônica do CEPS. Após a nomeação, todos os candidatos deverão participar do Programa de Formação Pedagógica em serviço ofertado pela PROEG/PROGEP.

No momento da inscrição, o candidato poderá escolher o tema do concurso que deseja concorrer. O edital N° 159 é destinado para as vagas no Instituto de Ciências Jurídicas (1), com o tema “Direito Financeiro e Direito Tributário”, e no Instituto de Educação Matemática e Científica (1), com o tema “Educação Matemática e Língua Materna para a docência interdisciplinar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA“.

Para os cargos ofertados, a remuneração inicial é de R$ 9.616,18, mais auxílio alimentação no valor de R$ 458, e é exigido 40 horas de trabalho semanal, com dedicação exclusiva, ou seja, os candidatos aprovados não poderão acumular cargos, empregos ou funções públicas, ou exercer qualquer atividade pública ou privada a exceção das previstas na Lei nº 12.772/2012 e alterações dadas pela Lei 12.863/2013.

O edital N° 158 é destinado para a vaga no Instituto de Ciências da Saúde (1), com o tema do concurso “Clínica Médica I”. O regime de trabalho para esse cargo é de 40 horas semanais, sem dedicação exclusiva, com remuneração inicial de R$ 5.831,21, mais auxílio alimentação de R$ 458.

As atividades a serem exercidas pelo docente incluem: desenvolver atividades curriculares de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão; participar do Programa de Formação Inicial no Serviço Público, ofertado pela UFPA; orientar estudantes de: Iniciação Científica (IC), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Pós-Graduação; participar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão, no âmbito da unidade ou subunidade; integrar-se a todas as atividades acadêmicas e administrativas da unidade ou subunidade acadêmica; produzir material didático de ensino na área de atuação.

A Universidade oportunizará aos candidatos classificados no concurso e que não foram empossados na instituição assumirem vaga em outras Instituições Federais de ensino superior, desde que haja interesse das partes e respeitando os critérios e condicionantes que tratam de aproveitamento de concurso.

Santarém

Além da instituição de ensino, a Prefeitura Municipal de Santarém prorrogou o período de inscrição do concurso público que visa o preenchimento de 551 vagas imediatas para os níveis médio e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de dezembro, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Vicente Nelson (IVIN), no endereço eletrônico www.institutovicentenelson.com.br. A taxa de inscrição será no valor de R$ 99,90 para o nível médio e 119,90 para o nível superior.

A remuneração base para todos os cargos é de R$ 1.100, com jornada de trabalho semanal de 30h para todos os cargos, exceto de agente de trânsito, que é exigida 40h semanais. As vagas estão distribuídas entre os cargos de agente administrativo, cuidador, educador social, monitor, técnico em agricultura, técnico em agropecuária, agente de fiscalização urbana, agente de fiscalização meio ambiente, agente de fiscalização agropecuário, agente de fiscalização de obra, agente de fiscalização de portuária, agente de fiscalização de vigilância animal, agente de trânsito, advogado, analista de controle interno, biólogo, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro florestal, recursos humanos, jornalista, nutricionista e psicólogo.

O concurso será realizado em duas etapas: a primeira será uma prova objetiva de múltipla escolha para todos cargos, de caráter eliminatório; já a segunda será uma prova de títulos para todos os cargos de nível superior e de Agente Administrativo, Técnico em Informática, Técnico em Agricultura, Monitor, Cuidador, Educador Social e Técnico em Agropecuária, de caráter apenas classificatório.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 16 de janeiro de 2022. Em virtude da pandemia do coronavírus, será obrigatório o uso de máscaras. O candidato que comparecer ao local de prova sem o uso de máscara, não terá a entrada autorizada.

TCU abre concurso com salários de até R$ 21.947,82

Na esfera nacional, o Tribunal de Contas da União (TCU) está com inscrições abertas para o concurso público para o provimento de 20 vagas e cadastro reserva para o cargo de nível superior para Auditor Federal de Controle Externo - Área Controle Externo (AUFC-CE). As inscrições para o certame devem ser realizadas até o dia 20 de dezembro, exclusivamente por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) - banca responsável pela organização - , no endereço eletrônico (https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21), com taxa de R$ 180.

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 21.947,82, com carga horária de 40 horas semanais. Das 20 vagas ofertadas, 15 são para ampla concorrência, 4 para candidatos autodeclarados negros e 1 vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PCD).

O concurso será composto de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório, com 100 questões divididas entre os seguintes assuntos: Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática Financeira; Controle Externo; Administração Pública; Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito Civil; Direito Processual Civil; Sistema Normativo Anticorrupção; Estatística; Análise de Dados; Auditoria Governamental; Contabilidade do Setor Público Análise das Demonstrações Contábeis Administração Financeira e Orçamentária Economia do Setor Público. A provável aplicação da prova objetiva será no dia 13 de março de 2022, das 13h às 18h, segundo o horário de Brasília/DF, em todas as capitais do país.

Além da objetiva, a primeira etapa também é composta por uma prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, também realizada em todas as capitais, com data provável de aplicação no dia 2 de maio de 2022, das 13h às 18h.

Na segunda etapa, os candidatos classificados farão parte de um Programa de Formação, também de caráter eliminatório, que será realizado pelo Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União (ISC/TCU), em Brasília (DF), e terá a duração mínima de 120 horas.

Emilly Melo, estagiária, sob coordenação de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo Integrado de Política e Economia

Serviço:

UFPA

Inscrições: até 16/11, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: entre R$ 5.831,21 e R$ 9.616,18, mais benefícios

Vagas: 3

Prefeitura de Santarém

Inscrições: até 7/12, pelo site www.institutovicentenelson.com.br

Taxa: R$ 99,90 (nível médio) R$ 119,90 (nível superior)

Salário: R$ 1.100

Vagas: 551

Tribunal de Contas da União

Inscrições: até 20/12, pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 21.947,82

Vagas: 20