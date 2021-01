UFPA abre novo concurso com salários entre R$ 13.273,52 e R$ 20.530,01

Um novo edital da Universidade Federal do Pará (UFPA) vai preencher três vagas no cargo temporário de professor-visitante, para atuação no Instituto de Ciências Biológicas (ICB), na área de análise de redes regulatórias de elementos non-coding: analise de genoma, transcriptômica (rna-seq), metagênomica, banco de dados biológicos e biologia de sistemas. As inscrições podem ser feitas pelo site, a partir desta segunda-feira, 4 de janeiro, até o dia 3 de fevereiro, pagando taxa que custa R$ 180.

A função exige graduação, além de titulação em nível de doutorado em genética e biologia molecular e experiência comprovada no currículo. Além disso, o candidato deve ter produção cientifica relevante e relacionada aos temas solicitados, nos últimos cinco anos, registrada no Curriculum Lattes; ser portador de título de doutor no mínimo há dois anos; e ser pesquisador de reconhecida competência na área da vaga.

O contratado receberá remuneração correspondente à categoria na qual se enquadre: professor visitante sênior ou visitante pleno, equivalente à do professor do magistério superior, titular ou associado 4, sendo de R$ 18.663,64 para associado; de R$ 20.530,01 para titular; e de R$ 13.273,52 para adjunto. Será acrescido ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 458.

O processo seletivo simplificado contará apenas com análise do curriculum vitae, onde serão pontuados a formação acadêmica, produção científica, artística, técnica e cultural; dos últimos cinco anos, atividades didáticas e atividades técnico-profissionais e administrativas. O prazo de validade do processo seletivo será de um ano.

Serviço:

Processo seletivo da UFPA

Inscrições: de 04/01 a 03/02, pelo site

Taxa: R$ 180

Salário: entre R$ 13.273,52 e R$ 20.530,01

Vagas: 3