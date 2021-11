Tribunal de Contas da União abre concurso público para cargo com salário de R$ 22 mil

Estão abertas, desde a última segunda-feira (1), as inscrições para o concurso de auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União (TCU). O cadastro deve ser feito pelo site da Fundação Getúlio Vargas, a banca organizadora da seleção. Ao todo, o órgão está ofertando 20 vagas, sendo que 5% são reservadas a pessoas com deficiência e 20% aos que concorrerem a cotas para negros. O salário inicial é de R$ 21.947,82. As inscrições seguem até o dia 20 de novembro. A taxa é de R$ 180.

Para participar, o candidato precisa ter diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área. As provas serão realizadas nas capitais brasileiras, entre elas a do Pará, Belém, além da capital federal, Brasília.

O concurso terá duas etapas: a primeira delas envolve uma prova objetiva de múltipla escolha, que está marcada para o dia 13 de março, e uma prova discursiva em 22 de maio. Os exames vão ser realizados em todas as capitais. A segunda fase é o programa de formação, de caráter eliminatório, que vai ser realizado pelo Instituto Sezerdello Corrêa, apenas em Brasília.

Responsável por fiscalizar a gestão de recursos públicos da União, o auditor federal de controle externo avalia a legalidade de gastos e boa gestão dos recursos públicos.