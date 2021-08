Termina nesta sexta-feira, 20, inscrições para concurso da prefeitura de Redenção que paga R$ 1.500

As inscrições para o concurso com 100 vagas para a Prefeitura de Redenção terminam nesta sexta-feira, 20. O edital foi publicado no dia 4 e prevê a contratação imediata de 44 pessoas e a inclusão de 56 no cadastro reserva. A taxa de inscrição, para todos os cargos, é de R$ 50,00.

Entre os cargos a serem preenchidos, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

A data final para o pagamento do boleto bancário é 23 de agosto. A divulgação da lista provisória de todos os candidatos inscritos será no dia 6 de setembro.

O edital prevê que os aprovados para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias cumprirão jornada de trabalho de 8 horas diárias, em dois turnos, com um intervalo para refeição, com a frequência diária de segunda à sexta-feira, “totalizando 40 horas semanais podendo, excepcionalmente, serem convocados para jornada de trabalho de campo, campanhas e outros eventos de interesse da saúde pública municipal em fins de semana e feriados, quando necessário, sendo obrigatório o comparecimento de acordo com a escala de trabalho estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde de Redenção-PA, podendo sofrer sanções administrativas o funcionário que não se adequar à mesma, resguardando-se as exceções previstas em lei”.

Acesse o edital