Supermercado atacadista de Belém abre quase 300 vagas de emprego

Belém está com 292 novas vagas de emprego abertas para contratação efetiva, ofertada pelo Assaí Atacadista. As áreas abrangidas são para chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, dentre outros. As oportunidades são para a nova loja da rede que será inaugurada nos próximos meses, na avenida Conselheiro Furtado, bairro Batista Campos. As vagas também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.

O Assaí não divulgou o salário exato destinado para cada função, mas garante que a remuneração, assim como o pacote de benefícios, são compatíveis com o mercado. A rede afirma que possui “um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o País”.

SERVIÇO

A empresa está recebendo currículos até o dia 3 de setembro e os interessados devem se cadastrar exclusivamente por meio deste site.

Alguns dos documentos necessários são: RG, CPF, número de telefone e e-mail.

O processo de seleção acontecerá de forma online, para seguir as recomendações dos órgãos de saúde para evitar o contágio da covid-19. Dessa forma, também será possível que o candidato acompanhe todo o processo e a sua evolução no certame de forma virtual, através da plataforma da rede, garantindo mais agilidade.

A abertura da nova unidade é uma continuidade ao plano de expansão orgânica da marca, que mais que dobrou sua presença no território nacional nos últimos seis anos. Hoje, o Assaí está presente em todas as regiões brasileiras, em 23 Estados e no Distrito Federal, alcançando mais de 100 municípios.