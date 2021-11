Seel prorroga inscrições para seleção de temporários em Marituba e Parauapebas

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) prorrogou as inscrições para contratação de servidores temporários nos municípios de Marituba e Parauapebas. Ao todo, estão sendo ofertadas 16 vagas e cadastro de reserva para o nível superior em Técnico em Gestão de Esporte, para atuação nas Usinas da Paz (UsiPaz), do governo do Estado, nos dois municípios.

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) têm até esta quarta-feira (03) para se cadastrar, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Governo do Pará, no endereço www.sipros.pa.gov.br. O salário base é de R$ 1.560,76 com acréscimo de gratificação de nível superior e demais vantagens.

Segundo o edital do Processo Seletivo, para a UsiPaz de Marituba há sete vagas e 14 para cadastro reserva. Já em Parauapebas, são oferecidas nove vagas e 18 para cadastro reserva. Os candidatos devem ter especialidade nas seguintes modalidades: natação, hidroginástica, futsal, basquetebol, voleibol, handebol, judô, boxe, karatê e dança.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais de trabalho, com possibilidade de desempenho das atividades em finais de semana, conforme a necessidade das Usinas.

O PSS é comporto de inscrição, de caráter habilitatório; análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista individual, com apresentação da documentação anexada no momento da inscrição, de caráter eliminatório e classificatório.