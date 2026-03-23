Região Norte tem 38 concursos previstos com salários de até R$ 37,7 mil

A Região Norte do país concentra, atualmente, pelo menos 38 concursos públicos previstos ou em andamento, com salários que chegam a R$ 37.731,81. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio e superior, distribuídas entre órgãos estaduais, municipais e federais. Entre os maiores salários está o do Tribunal de Contas do Acre (TCE AC), que oferece remuneração para conselheiro substituto acima de R$ 37 mil, além de cargos fiscais e jurídicos em outros estados com ganhos superiores a R$ 20 mil.

Salários altos e carreiras fiscais lideram remunerações

Os maiores vencimentos da região estão concentrados em carreiras de controle e fiscalização. Além do TCE do Acre, o concurso fiscal de Porto Velho (RO) prevê salários de até R$ 32.301,27, enquanto o ISS Manaus oferece remuneração de R$ 24.817,05.

No Tocantins, a Secretaria da Fazenda (Sefaz TO) também se destaca com salários de R$ 23.874,34. Já carreiras policiais, como na Polícia Civil do Tocantins e do Amapá, apresentam ganhos iniciais que podem ultrapassar R$ 18 mil e R$ 16 mil, respectivamente.

Pará concentra grande número de vagas e seleções

O Pará aparece como um dos principais destaques, com diversos concursos previstos e um volume expressivo de vagas. Ao todo, são centenas de oportunidades em órgãos como a Secretaria de Meio Ambiente (479 vagas), a Polícia Científica (200 vagas) e a Polícia Civil (237 vagas).

Também há seleções para o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (282 vagas) e o Instituto de Terras do Pará (112 vagas), além de concursos menores, como o do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Na capital, Belém, o concurso fiscal municipal prevê 20 vagas imediatas e 40 em cadastro reserva.

Educação, saúde e segurança ampliam oferta de vagas

Outros estados da região também apresentam grande volume de oportunidades, especialmente nas áreas de educação e segurança pública. No Amapá, a Secretaria de Educação soma mais de 500 vagas em dois certames, enquanto a Secretaria de Saúde pode ofertar até 3 mil vagas.

No Amazonas, a Secretaria de Educação de Manaus prevê 1.500 vagas, e a Guarda Municipal terá 590 oportunidades. Já concursos policiais seguem em expansão em estados como Acre, Tocantins e Roraima.

Diversidade de cargos e níveis de escolaridade

Os concursos abrangem uma ampla variedade de cargos, desde funções administrativas e técnicas até posições de alta especialização, como auditores, peritos e procuradores.

Há oportunidades para quem possui apenas o ensino médio, como nos concursos das polícias militares e guardas municipais, até cargos de nível superior com salários mais elevados. Com editais previstos ao longo do ano, a tendência é de que a Região Norte continue sendo uma das principais portas de entrada para o serviço público em 2026.

Acre

UFAC (Universidade Federal do Acre)

Status: banca definida (Instituto Acess)

Formação: médio e superior

Salário: R$ 6.180,86 + incentivo à qualificação + benefícios

Procuradoria-Geral do Acre (PGE-AC)

Status: comissão formada

Cargos: área administrativa

Salário: R$ 1.663,77 a R$ 6.239,03

Tribunal de Contas do Acre (TCE AC)

Status: comissão formada

Cargos: conselheiro substituto

Formação: nível superior

Vagas: 1

Salário: R$ 37.731,81

Polícia Militar do Acre (PM AC)

Status: comissão de estudos formada

Cargos: soldado

Formação: nível médio

Salário: R$ 5.007,40

Amapá

Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região (CRB 2)

Cargos: diversos

Formação: nível médio e superior

Vagas: 10 + CR

Salário: R$ 3.227,84 até R$ 6.660,35

Gestão Governamental do Amapá

Status: comissão formada

Formação: nível superior

Salário: R$ 8.331,35

Polícia Civil do Amapá (PC AP)

Status: comissão formada | banca em contratação

Cargos: agente e delegado

Formação: nível médio e superior

Salário: R$ 6.067,95 a R$ 16.650,89

Secretaria de Educação do Amapá

Status: IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação)

Cargos: Professores, Pedagogos, Especialistas e Auxiliares Educacionais

Formação: nível superior

Vagas: 209 + 203 CR (cadastro de reserva)

Salário: R$ 3.308,83 a R$ 6.243,21

Secretaria de Educação do Amapá (SEED AP)

Status: banca definida

Cargos: analista, especialista e auxiliar educacional

Formação: nível médio e nível superior

Vagas: 319

Salário: R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28 [último edital]

Secretaria de Saúde do Amapá (SESA AP)

Status: comissão formada

Cargos: vários

Formação: nível médio e superior

Vagas: até 3 mil

Salário: R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 [último edital]

Amazonas

ManausPrev (Manaus Previdência)

Status: comissão formada

Cargo: Analista e Técnico Previdenciário

Formação: nível médio

Salário: R$ 5.500 a R$ 8.300

ISS Manaus (Concurso fiscal de Manaus)

Status: comissão formada

Cargos: auditor fiscal

Formação: nível superior

Vagas: 10 + 60 CR

Salário: R$ 24.817,05

Tribunal de Contas do Amazonas (TCE AM)

Status: autorizada abertura do concurso

Cargo: Auditor de Controle Externo e TI

Formação: nível superior

Salário: R$ 11.534,07

Controladoria Geral do Amazonas (CGE AM)

Status: comissão formada

Cargo: Auditor de Controle Interno

Vagas: 50 previstas

Formação: nível superior

Salário: R$ 13.700

Defensoria Pública do Amazonas (DPE AM)

Status: autorizado/regulamento publicado

Cargos: vários

Formação: nível médio e superior

Vagas: 5 + CR

Salário: R$ 4.713,02 a R$ 8.006,38

Guarda de Manaus

Status: banca definida (Instituto Consulplan)

Cargos: Guarda Civil Municipal

Formação: nível médio

Vagas: 590

Salário: R$ 2.689,78 [último edital]

Secretaria de Educação de Manaus (Semed Manaus)

Status: Instituto Consulplan definido como banca

Cargos: diversos

Formação: nível e superior

Vagas: 1500

Salário: até R$ 5.773,19

Pará

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Status: banca definida (Consulplan)

Cargos: vários

Formação: nível médio e superior

Vagas: 282

Salário: R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14

Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região (CRB2)

Banca: Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação (IDEC).

Cargos: diversos

Formação: nível médio e superior

Vagas: 10 + CR

Salário: R$ 3.227,84 até R$ 6.660,35

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas PA)

Status: anunciado

Cargos: diversos

Formação: nível médio e superior

Vagas: 479

Salário: R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35 – último edital

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará (CRMV-PA)

Banca: Instituto Quadrix

Cargos: assistente administrativo e de fiscalização

Formação: nível médio

Vagas: 3 + CR

Salário: R$ 2.610,39 + benefícios

Iterpa (Instituto de Terras do Pará)

Status: banca definida (AOCP)

Cargos: vários

Formação: nível fundamental, médio e superior

Vagas: 112 + CR

Salário: R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84

Companhia Docas do Pará

Banca: (Instituto Consulpam)

Cargos: Guarda portuário e outros

Formação: nível médio e superior

Salário: R$ 1.786,75 a R$ 5.029,04 (último edital)

Polícia Científica do Pará

Status: comissão formada

Cargos: Perito, Assistente e demais carreiras

Formação: nível médio e superior

Vagas: 200

Salário: R$ 12.954,40

Polícia Civil do Pará (PC PA)

Status: comissão formada

Cargos: escrivão

Formação: nível superior

Vagas: 237

Salário: R$ 1.618,00 a R$ 7.731,64

Concurso fiscal em Belém

Status: autorizado

Cargos: Auditor Fiscal da Receita Municipal

Formação: nível superior

Vagas: 20 + 40 CR

Salário: R$ 5.513,14

Rondônia

Prefeitura de Ji-Paraná

Banca: Instituto Consulplan

Cargo: vários

Formação: nível fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 937,00 a R$ 9.247,62 – último edital

Concurso fiscal de Porto Velho (ISS Porto Velho)

Status: Cebraspe

Cargos: Auditor Fiscal e Assistente de Arrecadação

Vagas: 15 + 15

Formação: nível superior

Salário: R$ 32.301,27 (Transparência)

Câmara de Ariquemes (RO)

Status: aprovado

Cargo: vários

Formação: nível médio e superior

Vagas: 40

Salário: R$ 500,35 a R$ 19.993,57 + adicionais

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (IPAM Porto Velho)

Status: grupo de trabalho formado

Cargos: Analista, Técnico e Procurador Autárquico

Formação: nível médio e superior

Vagas: 70 previstas

Salário: R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 + gratificações

Polícia Militar de Rondônia (PM RO)

Status: solicitado

Cargo: terapeuta ocupacional

Formação: nível superior

Salário: R$ 9.755,61 [último edital]

Roraima

Câmara de Boa Vista (RR)

Status: autorizado

Cargos: diversos

Formação: nível médio e superior

Vagas: 70 + 70 CR

Salário: R$ 4.434,21 a R$ 5.764,95

Polícia Militar do Roraima

Banca: UERR (Universidade Estadual de Roraima)

Cargos: Oficial

Formação: nível superior

Vagas: 20 + 100 CR

Salário: R$ 6.846,22

Assembleia Legislativa de Roraima (ALE RR)

Banca: FCC

Cargos: Procurador, Consultor Legislativo, Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Assistente Legislativo

Formação: nível médio e superior

Vagas: 225

Salário: até R$ 10.257,02

Tocantins

Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região do Tocantins (CRB 2)

Banca: Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação (IDEC)

Formação: nível médio e superior

Vagas: 10 + CR

Salário: R$ 3.227,84 até R$ 6.660,35

Secretaria da Fazenda do Tocantins (Sefaz TO)

Status: autorizado

Cargo: Auditor fiscal

Formação: nível superior

Vagas: 100 + 100 CR

Salário: R$ 23.874,34

Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ TO)

Status: CNJ solicitou novo certame

Cargos: Analista Judiciário

Formação: nível superior

Salário: R$ 12.452,95

Polícia Civil do Tocantins (PC TO)

Status: autorizado e comissão formada

Cargos: vários

Formação: superior

Vagas: 381 + 71 CR

Salário: R$ 6.659,08 a R$ 18.419,60