Região Norte tem 38 concursos previstos com salários de até R$ 37,7 mil
Oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e somam milhares de vagas, com destaque para o Pará
A Região Norte do país concentra, atualmente, pelo menos 38 concursos públicos previstos ou em andamento, com salários que chegam a R$ 37.731,81. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio e superior, distribuídas entre órgãos estaduais, municipais e federais. Entre os maiores salários está o do Tribunal de Contas do Acre (TCE AC), que oferece remuneração para conselheiro substituto acima de R$ 37 mil, além de cargos fiscais e jurídicos em outros estados com ganhos superiores a R$ 20 mil.
Salários altos e carreiras fiscais lideram remunerações
Os maiores vencimentos da região estão concentrados em carreiras de controle e fiscalização. Além do TCE do Acre, o concurso fiscal de Porto Velho (RO) prevê salários de até R$ 32.301,27, enquanto o ISS Manaus oferece remuneração de R$ 24.817,05.
No Tocantins, a Secretaria da Fazenda (Sefaz TO) também se destaca com salários de R$ 23.874,34. Já carreiras policiais, como na Polícia Civil do Tocantins e do Amapá, apresentam ganhos iniciais que podem ultrapassar R$ 18 mil e R$ 16 mil, respectivamente.
Pará concentra grande número de vagas e seleções
O Pará aparece como um dos principais destaques, com diversos concursos previstos e um volume expressivo de vagas. Ao todo, são centenas de oportunidades em órgãos como a Secretaria de Meio Ambiente (479 vagas), a Polícia Científica (200 vagas) e a Polícia Civil (237 vagas).
Também há seleções para o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (282 vagas) e o Instituto de Terras do Pará (112 vagas), além de concursos menores, como o do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Na capital, Belém, o concurso fiscal municipal prevê 20 vagas imediatas e 40 em cadastro reserva.
Educação, saúde e segurança ampliam oferta de vagas
Outros estados da região também apresentam grande volume de oportunidades, especialmente nas áreas de educação e segurança pública. No Amapá, a Secretaria de Educação soma mais de 500 vagas em dois certames, enquanto a Secretaria de Saúde pode ofertar até 3 mil vagas.
No Amazonas, a Secretaria de Educação de Manaus prevê 1.500 vagas, e a Guarda Municipal terá 590 oportunidades. Já concursos policiais seguem em expansão em estados como Acre, Tocantins e Roraima.
Diversidade de cargos e níveis de escolaridade
Os concursos abrangem uma ampla variedade de cargos, desde funções administrativas e técnicas até posições de alta especialização, como auditores, peritos e procuradores.
Há oportunidades para quem possui apenas o ensino médio, como nos concursos das polícias militares e guardas municipais, até cargos de nível superior com salários mais elevados. Com editais previstos ao longo do ano, a tendência é de que a Região Norte continue sendo uma das principais portas de entrada para o serviço público em 2026.
Acre
UFAC (Universidade Federal do Acre)
- Status: banca definida (Instituto Acess)
- Formação: médio e superior
- Salário: R$ 6.180,86 + incentivo à qualificação + benefícios
Procuradoria-Geral do Acre (PGE-AC)
- Status: comissão formada
- Cargos: área administrativa
- Salário: R$ 1.663,77 a R$ 6.239,03
Tribunal de Contas do Acre (TCE AC)
- Status: comissão formada
- Cargos: conselheiro substituto
- Formação: nível superior
- Vagas: 1
- Salário: R$ 37.731,81
Polícia Militar do Acre (PM AC)
- Status: comissão de estudos formada
- Cargos: soldado
- Formação: nível médio
- Salário: R$ 5.007,40
Amapá
Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região (CRB 2)
- Cargos: diversos
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 10 + CR
- Salário: R$ 3.227,84 até R$ 6.660,35
Gestão Governamental do Amapá
- Status: comissão formada
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 8.331,35
Polícia Civil do Amapá (PC AP)
- Status: comissão formada | banca em contratação
- Cargos: agente e delegado
- Formação: nível médio e superior
- Salário: R$ 6.067,95 a R$ 16.650,89
Secretaria de Educação do Amapá
- Status: IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação)
- Cargos: Professores, Pedagogos, Especialistas e Auxiliares Educacionais
- Formação: nível superior
- Vagas: 209 + 203 CR (cadastro de reserva)
- Salário: R$ 3.308,83 a R$ 6.243,21
Secretaria de Educação do Amapá (SEED AP)
- Status: banca definida
- Cargos: analista, especialista e auxiliar educacional
- Formação: nível médio e nível superior
- Vagas: 319
- Salário: R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28 [último edital]
Secretaria de Saúde do Amapá (SESA AP)
- Status: comissão formada
- Cargos: vários
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: até 3 mil
- Salário: R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 [último edital]
Amazonas
ManausPrev (Manaus Previdência)
- Status: comissão formada
- Cargo: Analista e Técnico Previdenciário
- Formação: nível médio
- Salário: R$ 5.500 a R$ 8.300
ISS Manaus (Concurso fiscal de Manaus)
- Status: comissão formada
- Cargos: auditor fiscal
- Formação: nível superior
- Vagas: 10 + 60 CR
- Salário: R$ 24.817,05
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE AM)
- Status: autorizada abertura do concurso
- Cargo: Auditor de Controle Externo e TI
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 11.534,07
Controladoria Geral do Amazonas (CGE AM)
- Status: comissão formada
- Cargo: Auditor de Controle Interno
- Vagas: 50 previstas
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 13.700
Defensoria Pública do Amazonas (DPE AM)
- Status: autorizado/regulamento publicado
- Cargos: vários
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 5 + CR
- Salário: R$ 4.713,02 a R$ 8.006,38
Guarda de Manaus
- Status: banca definida (Instituto Consulplan)
- Cargos: Guarda Civil Municipal
- Formação: nível médio
- Vagas: 590
- Salário: R$ 2.689,78 [último edital]
Secretaria de Educação de Manaus (Semed Manaus)
- Status: Instituto Consulplan definido como banca
- Cargos: diversos
- Formação: nível e superior
- Vagas: 1500
- Salário: até R$ 5.773,19
Pará
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
- Status: banca definida (Consulplan)
- Cargos: vários
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 282
- Salário: R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14
Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região (CRB2)
- Banca: Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação (IDEC).
- Cargos: diversos
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 10 + CR
- Salário: R$ 3.227,84 até R$ 6.660,35
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas PA)
- Status: anunciado
- Cargos: diversos
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 479
- Salário: R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35 – último edital
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará (CRMV-PA)
- Banca: Instituto Quadrix
- Cargos: assistente administrativo e de fiscalização
- Formação: nível médio
- Vagas: 3 + CR
- Salário: R$ 2.610,39 + benefícios
Iterpa (Instituto de Terras do Pará)
- Status: banca definida (AOCP)
- Cargos: vários
- Formação: nível fundamental, médio e superior
- Vagas: 112 + CR
- Salário: R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84
Companhia Docas do Pará
- Banca: (Instituto Consulpam)
- Cargos: Guarda portuário e outros
- Formação: nível médio e superior
- Salário: R$ 1.786,75 a R$ 5.029,04 (último edital)
Polícia Científica do Pará
- Status: comissão formada
- Cargos: Perito, Assistente e demais carreiras
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 200
- Salário: R$ 12.954,40
Polícia Civil do Pará (PC PA)
- Status: comissão formada
- Cargos: escrivão
- Formação: nível superior
- Vagas: 237
- Salário: R$ 1.618,00 a R$ 7.731,64
Concurso fiscal em Belém
- Status: autorizado
- Cargos: Auditor Fiscal da Receita Municipal
- Formação: nível superior
- Vagas: 20 + 40 CR
- Salário: R$ 5.513,14
Rondônia
Prefeitura de Ji-Paraná
- Banca: Instituto Consulplan
- Cargo: vários
- Formação: nível fundamental, médio, técnico e superior
- Salário: R$ 937,00 a R$ 9.247,62 – último edital
Concurso fiscal de Porto Velho (ISS Porto Velho)
- Status: Cebraspe
- Cargos: Auditor Fiscal e Assistente de Arrecadação
- Vagas: 15 + 15
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 32.301,27 (Transparência)
Câmara de Ariquemes (RO)
- Status: aprovado
- Cargo: vários
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 40
- Salário: R$ 500,35 a R$ 19.993,57 + adicionais
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (IPAM Porto Velho)
- Status: grupo de trabalho formado
- Cargos: Analista, Técnico e Procurador Autárquico
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 70 previstas
- Salário: R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 + gratificações
Polícia Militar de Rondônia (PM RO)
- Status: solicitado
- Cargo: terapeuta ocupacional
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 9.755,61 [último edital]
Roraima
Câmara de Boa Vista (RR)
- Status: autorizado
- Cargos: diversos
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 70 + 70 CR
- Salário: R$ 4.434,21 a R$ 5.764,95
Polícia Militar do Roraima
- Banca: UERR (Universidade Estadual de Roraima)
- Cargos: Oficial
- Formação: nível superior
- Vagas: 20 + 100 CR
- Salário: R$ 6.846,22
Assembleia Legislativa de Roraima (ALE RR)
- Banca: FCC
- Cargos: Procurador, Consultor Legislativo, Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Assistente Legislativo
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 225
- Salário: até R$ 10.257,02
Tocantins
Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região do Tocantins (CRB 2)
- Banca: Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação (IDEC)
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 10 + CR
- Salário: R$ 3.227,84 até R$ 6.660,35
Secretaria da Fazenda do Tocantins (Sefaz TO)
- Status: autorizado
- Cargo: Auditor fiscal
- Formação: nível superior
- Vagas: 100 + 100 CR
- Salário: R$ 23.874,34
Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ TO)
- Status: CNJ solicitou novo certame
- Cargos: Analista Judiciário
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 12.452,95
Polícia Civil do Tocantins (PC TO)
- Status: autorizado e comissão formada
- Cargos: vários
- Formação: superior
- Vagas: 381 + 71 CR
- Salário: R$ 6.659,08 a R$ 18.419,60
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