Publicado edital do concurso público da PGE Pará; vagas são para níveis médio e superior

Foi publicado, no Diário Oficial desta segunda-feira (09), o Edital do concurso público da Procuradoria-Geral do Estado. Como divulgado anteriormente pelo Governo, serão 36 vagas para contratação imediata em cargo efetivo, sendo 33 de ampla concorrência e três para pessoas com deficiência, além do cadastro de reserva, limitado a cinco vezes o quantitativo de vagas estabelecido para provimento imediato.

As oportunidades são para níveis médio (assistente de procuradoria, assistente de procuradoria – informática e assistente de procuradoria contabilidade) e superior (administração, biblioteconomia, ciências contábeis, direito, informática, matemática/estatística/economia e técnico em gestão de procuradoria). Os salários variam de R$1.257,30 a R$ 3.238,47.

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, do dia 17 de agosto a 13 de outubro de 2021. O valor da taxa de inscrição será de R$ 48,00 para o nível médio e R$ 59,99 para o nível superior.

Os candidatos terão que fazer prova objetiva e dicursiva, que serão aplicadas na data provável de 07 de novembro de 2021, no turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para os cargos de nível superior.

A assinatura do edital do concurso público para cargos da área-meio da Procuradoria-Geral do Estado foi realizada na manhã da última sexta-feira, no auditório Edgar Olyntho Contente, na sede da PGE, em Belém, pelo procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, e pela secretária de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), Hana Ghassan.

"O momento é único e histórico. Há 15 anos, a PGE não tem um concurso público, não abre a sua porta mais nobre para que novas pessoas, novas mentes e novas forças de trabalho entrem. É muito importante que a gente abra, periodicamente, a porta do concurso público, por ser um espaço de acesso democrático, para que as pessoas possam vir somar esforços. Não estamos contratando servidores por conta do salário, queremos pessoas que vistam a camisa da advocacia pública e percebam o quanto a atividade da Procuradoria é importante para todo o Estado”, declarou Sefer, na ocasião.