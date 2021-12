Prefeituras realizam PSS para preencher quase 100 vagas para agente comunitário de saúde

A Prefeitura de Afuá, no Marajó, seleciona 33 profissionais para início imediato e 43 para formar cadastro reserva para o cargo de agente comunitário de saúde (ACS). As inscrições para o processo seletivo terminam no dia 13 de janeiro de 2022, e devem ser realizadas pelo site da Fadesp, com pagamento de R$ 70, referente a taxa de participação.

Já para a Prefeitura de Santana do Araguaia, serão ofertadas 65 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva também para o cargo de ACS. As inscrições para a seleção terminam amanhã e devem ser realizadas neste site, com taxa no valor de R$ 93.

Para as duas seleções é exigido que o candidato tenha o ensino médio completo e resida próximo ao local onde deseja atuar. O cargo oferece remuneração de R$ 1.550, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O PSS para a Prefeitura de Afuá consistirá de uma prova objetiva, com 30 questões de múltipla escolha sobre português, matemática e raciocínio lógico; informática e conhecimentos específicos. A previsão é que os testes sejam realizados das 9h às 12h do dia 23 de janeiro de 2022.

Para as oportunidades de Santana do Araguaia, os candidatos passarão por 3 etapas: realização de prova objetiva; avaliação clínica e exames médicos; e curso introdutório de formação inicial. A prova objetiva será aplicada das 8h às 12h, do dia 9 de janeiro de 2022, nos locais divulgados no edital de homologação.

Serviço

Seleção Prefeitura de Afuá

Inscrições: até 13/01/22, pelo site da Fadesp

Taxa: R$ 70

Salário: R$ 1.550

Vagas: 33

Seleção Prefeitura de Santana do Araguaia

Inscrições: até 28/12, pelo site do Instituto Vicente Nelson

Taxa: R$ 93

Salário: R$ 1.550

Vagas: 65