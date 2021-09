Prefeitura publica edital de reabertura dos concursos públicos da Semec e da Semad

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração(Semad), publicou no Diário Oficial do Município (DOM) nesta segunda-feira, 27, os editais 001/2020 (PMB/Semad) e 002/2020 (PMB/Semec), para realização de concursos públicos para diversas categorias profissionais nos níveis fundamental, médio e superior das secretarias municipais de Administração (Semad) e Educação (Semec).

Os concursos foram adiados pela gestão anterior, em 2 de abril de 2020, devido à pandemia da covid-19. "É uma satisfação poder honrar um compromisso, mostrar respeito a todos que estão se preparando para essa prova. Nós optamos por não fazer nenhuma mudança no número de vagas e cargos porque julgamos que não ia ser justo com quem se inscreveu para os concursos em 2020", afirma a secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes.

> Veja mais vagas de emprego no Pará

Inscrições abertas

As inscrições para a prova da Semec estão abertas desde as 23h59 de segunda-feira, 27, até as 12h do dia 15 de outubro. Serão ofertadas 379 vagas para os cargos de professor em várias especialidades e técnico pedagógico.

O salário varia de R$ 3.514,16 a R$ 2.723,48. As provas serão objetiva (50 questões), discursiva e de títulos. As matérias que serão cobradas são língua portuguesa, legislação, noções de informática, conhecimentos específicos e atualidades. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 5 de dezembro de 2021.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Governo do Estado lançará edital para preencher vagas não ocupadas no ‘Forma Pará’]]

As inscrições do concurso para a Semad também estão abertas desde as 23h59 desta segunda-feira, 27, até as 23h59 de 8 de novembro de 2021. Serão ofertadas vagas para os níveis fundamental, médio e superior para auxiliar de administração, assistente de administração, administrador,arquiteto,assistente social, contador, engenheiro civil, estatístico, jornalista e médico veterinário irão disputar cerca de 459 vagas.

Os salários variam de R$1.655,74 a R$ 1.045. As provas serão objetiva (50 questões), discursiva e de títulos. As matérias que serão cobradas são língua portuguesa, legislação, noções de informática, conhecimentos específicos e atualidades. As provas objetiva e discursivas serão aplicadas no dia 23 de janeiro de 2022.

O prefeito Edmilson Rodrigues explica que o concurso para a Semad distribuirá os concursados para outros órgãos da gestão municipal, e o concurso público para a Semec vai contratar professores e técnicos, entre assistente social e psicólogos. "Os concursos vão gerar emprego e carreira para diversos profissionais", acentua o prefeito.

Para ter acesso ao edital e se inscrever nos concursos o candidato deve acessar o site da organizadora do concurso www.aocp.com.br.

Confira a lista dos cargos que serão ofertados:

Semad

Auxiliar de administração (Aux. 19)

Assistente de administração (NM 03)

Administrador (NS 01)

Arquiteto (NS 02)

Assistente social (NS 03)

Contador (NS 11)

Engenheiro civil (NS15)

Estatístico (NS37)

Jornalista (NS 23)

Médico Veterinário (NS 25).

Semec

Professor Licenciado Pleno (MAG 04)

Pedagogia, Magistério para educação Infantil e séries iniciais do ensino Fundamental, área de atuação: Educação infantil.

Professor Licenciado Pleno (MAG 04)

Pedagogia, Magistério para educação Infantil e séries iniciais do ensino Fundamental e/ou Educação para Jovens e adultos

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Língua Portuguesa

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Matemática

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – História

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Geografia

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Inglês

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Artes visuais, Música, Dança, Teatro ou Educação

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Ciências

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Educação Física

Técnico Pedagógico (MAG 08).