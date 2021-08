O novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Prefeitura de Belém vai contratar 976 profissionais, sendo 818 em contratação imediata e 158 no cadastro de reserva. O edital (001/2021-PMB/Semec) foi divulgado nesta terça-feira (3), pela própria administração municipal, no Diário Oficial do Município (Dom).

Conforme aponta o documento, as vagas são para funções de níveis fundamental, médio e superior, incluindo o Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação (Semec). Já os vencimentos variam de R$ 1.679,51 a R$ 4.363,51. Os candidatos interessados em participar do certame devem se inscrever neste site, nos dias 4 e 5 de agosto, observando as exigências do edital. O resultado final do PSS será divulgado no dia 2 de setembro, no mesmo site.

A diretora geral da Semec, professora Araceli Lemos, informa que “a realização deste PSS se justifica pela necessidade de estruturar as nossas unidades para receber as aulas presenciais”. Araceli ainda adianta que está previsto para os próximos dias o anúncio da data da realização da prova do Concurso Público 002/2020-PMB/SEMEC, que foi suspenso pela gestão anterior por tempo indeterminado em virtude da pandemia de covid-19.