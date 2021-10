Pará: Secult e Seel abrem esta semana inscrições para seleção de servidores temporários

Serão abertas esta semana as inscrições para quem deseja participar dos Processos Seletivos Simplificados (PSS) para preenchimento de vagas abertas na Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Seel) e na Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Os salários base variam de 1.100,00 a R$ 1.560,76. Nas duas seleções, as inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas exclusivamente por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (www.sipros.pa.gov.br).

No caso da Seel, as inscrições estarão abertas na quarta (13) e quinta-feira (14). São sete vagas para profissionais de educação física e dança, com salário de R$ 1.560,76. Os contratados devem trabalhar nas Usinas da Paz localizadas nos bairros da Cabanagem e Icuí, com uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais de trabalho, com possibilidade de desempenho das atividades em finais de semana, conforme a necessidade das Usinas.

Já a Secult está ofertando 13 vagas para cargos de níveis médio e superior. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria.

As vagas serão para os cargos de assistente administrativo (nível médio), com salário de R$ 1.100,00, mais benefícios; técnico em gestão cultural (arquiteto), técnico em gestão de infraestrutura (engenheiro civil), e técnico em gestão pública (contador), esses três últimos de nível superior, com salário base de R$ 1.560,76, mais benefícios.

O certame será composto de inscrição, de caráter habilitatório; análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista individual, com apresentação da documentação anexada no momento da inscrição, de caráter eliminatório e classificatório. As inscrições começam na quinta (14) e terminam na sexta (15).

Os editais completos dos PSS podem ser acessados n site do Sipros.