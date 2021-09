Pará: cinco concursos públicos realizados por órgãos do Estado estão com inscrições abertas

Cinco órgãos do Estado estão com as inscrições de seus concursos públicos para preenchimento de vagas de cargos efetivos abertas. Segundo os editais publicados, os salários variam de R$ 1.145,00 a R$ 20.565,34. As oportunidades ofertadas pelo Governo são para profissionais de níveis médio e superior, na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), Auditoria Geral do Estado (AGE) e Defensoria Pública do Estado do Pará.

PGE

No caso da PGE, são 24 vagas para nível superior e 12 vagas para nível médio, com cadastro reserva (CR). As inscrições começaram no dia 17 de agosto e devem ser feitas exclusivamente via internet, até o dia 13 de outubro de 2021. O valor da taxa de inscrição é de R$ 48,00 para o nível médio e R$ 59,99 para o nível superior.

As oportunidades abertas de níveis médio são para assistente de procuradoria, assistente de procuradoria – informática e assistente de procuradoria contabilidade. Já para quem tem nível superior, existem vagas nas áreas de administração, biblioteconomia, ciências contábeis, direito, informática, matemática/estatística/economia e técnico em gestão de procuradoria. Os salários variam de R$1.257,30 a R$ 3.238,47.

Jucepa

Já a Jucepa está ofertando 15 vagas efetivas de contratação imediata – 10 de nível superior e 5 de nível médio -, mais cadastro de reserva, com remuneração base variando de R$ 1.145,00 a R$ 2.809,35. As oportuidades são para os cargos de Assistente do Registro Mercantil Nível I Classe A (ensino médio completo); Técnico de Administração e Finanças Nível I Classe A – Administração (ensino superior completo); Técnico de Administração e Finanças Nível I Classe A – Ciências (ensino superior completo); Técnico do Registro Mercantil Nível I Classe A – Direito (ensino superior completo); e Técnico em Informática do Registro Mercantil Nível I Classe A (ensino superior completo).

As inscrições também são feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da Fundação Cetap, até o dia 20 de outubro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 48,00 para o nível médio e R$ 59,99 para o nível superior.

SEPLAD

Na Seplad, há vagas 24 vagas de para cargos de nível superior completo, sendo eles: Técnico em Gestão Pública – Administração; Pública – Administração; Técnico em Gestão Pública – Ciências Contábeis; Técnico em Gestão Pública – Ciências Econômicas; Técnico em Gestão Pública – Estatística; Técnico em Gestão Pública – Psicologia; Técnico em Gestão de Infraestrutura – Arquitetura; Técnico em Gestão de Infraestrutura – Engenharia Civil e Técnico em Gestão de Informática. O salário é de R$ 2.809,37. As inscrições, com taxa de R$ 59, podem ser realizadas até 07 de outubro, exclusivamente via site da Fundação Cetap.

AGE

A Auditoria Geral do Estado tem 20 vagas para nível superior e uma para nível médio. As oportunidades são para Assistente Administrativo (nível médio); auditor de finanças e controle (exigência de nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Sanitária, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados); e técnico de gestão de informática (necessário ter diploma do curso de graduação de nível superior em Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informações ou Tecnologia em Processamento de Dados). Os salários variam de R$ 1.200,00 a R$ 5.026,81

As inscrições serão feitas exclusivamente no endereço da Fundação Cetap até o dia 11 de novembro e a taxa é de R$ 48 para se candidatar ao cargo de nível médio e R$ 59,99 para os de nível superior.

Defensoria Pública

Quem deseja seguir carreira como defensor público pode se inscrever, até o dia 4 de outubro, no concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará, pelo endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor. Para concorrer, o candidato precisa ter diploma de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de três anos de atividade jurídica após o bacharelado. Estão sendo ofertadas dez vagas (cinco de ampla concorrência e cinco para cotas) e mais cadastro de reserva. O valor da taxa de inscrição é de R$ 207,52 e o salário, se aprovado, chega a R$ 20.565,34.