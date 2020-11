Ophir Loyola abre 20 vagas para médicos apenas até esta quinta-feira, 12

O Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém, abriu, nesta quarta-feira, 11, inscrições para preencher, por tempo determinado, 20 vagas na função de médico. Os novos contratados terão salário de R$ 1.858,41 acrescido de 80% de gratificação de escolaridade, além de outras vantagens.

Vagas

Médico oncologista clínico (1)

Médico intensivista (5)

Médico diagnóstico por imagem (biópsia percutânea) (1)

Médico onco-ortopedista (1)

Médico urgência e emergência (5)

Médico hospitalista (3)

Médico neurologista (1)

Médico cuidados paliativos (1)

Médico pneumologista (1)

Médico oftalmologista (1)

Os médicos contratados atuarão por contrato de 12 meses, podendo ser estendido o prazo por igual período, se houver necessidade por parte do hospital.

Inscrição e provas

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico da Sipros, no horário de 0h do dia 11 de novembro às 23h59min do dia 12 de novembro de 2020.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Quem passar por essa etapa, será submetido a entrevista também de caráter eliminatório e classificatório. A classificação final do processo seletivo será divulgada no dia 24 de novembro de 2020 pelo site www.sipros.pa.gov.br.