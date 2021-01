Óbidos oferece 537 vagas com salários que chegam a R$ 6 mil

A Prefeitura de Óbidos, no Pará, divulgou edital de abertura de um concurso público que vai preencher 537 vagas e formar cadastro reserva em vários cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 6 mil.

Quem tem nível fundamental incompleto pode concorrer para uma das 97 vagas nos cargos de agente de serviços gerais, borracheiro, carpinteiro, coveiro, gari, pintor, soldador e vigia. Já as pessoas que concluíram o ensino fundamental têm chance de concorrer a uma das 83 vagas nos cargos de auxiliar administrativo, de mecânico, de odontologia, eletricista, eletricista de veículos e máquinas, jardineiro, marceneiro, mecânico de máquinas pesadas e leves, motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados, operador de equipamentos leves, operador de equipamentos pesados, operador de máquinas agrícolas, pedreiro e merendeira.

No nível médio, são 71 vagas para agente administrativo, agente cadastrador, de operação e fiscalização de trânsito, almoxarife, artesão, assistente de biblioteca, auxiliar educacional, condutor socorrista, digitador, fiscal de meio ambiente, de serviços urbanos, de tributos, instrutor de Libras e orientador social. Para nível técnico há 86 oportunidades para instrutor de música, secretário escolar, técnico de vigilância em saúde, em agropecuária, em enfermagem, em higiene bucal, em informática, em laboratório, em meio ambiente, em radiologia, em enfermagem socorrista e desenhista técnico.

Já os candidatos de nível superior concorrem a uma das 200 vagas para administrador, advogado, analista de logística, arquiteto, assistente social, bibliotecário, biólogo, biomédico, brailista, coordenador pedagógico, educador físico, enfermeiro, engenheiro agrônomo engenheiro ambiental, civil, de pesca, elétrico, florestal, sanitário, estatístico, farmacêutico, fiscal de inspeção sanitária municipal, fisioterapeuta, geólogo, gestor ambiental, guia intérprete, intérprete, mediador educacional, médico auditor, médico plantonista, clínico geral, pediatra, veterinário, psiquiatra, nutricionista, odontólogo, pedagogo, professor atendimento educacional especializado, de artes, de língua estrangeira moderna, de educação física, de físicas e biológicas, de geografia, de história, de matemática, de pedagogia, de português, psicólogo, psicopedagogo e sociólogo.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas entre 11 de janeiro e 11 de fevereiro, pelo site, pagando taxa no valor de R$ 70 para cargos de nível fundamental incompleto, R$ 80 para fundamental completo, R$ 90 para os de nível médio e técnico e R$ 100 para superior.

Entre as etapas de avaliação estão o exame de conhecimentos com provas objetivas para todos os cargos; prova de redação para os candidatos aos cargos de nível superior; e prova de títulos para os candidatos aos cargos de nível superior. As provas objetivas serão realizadas no dia 27 de março para os cargos de nível superior e no dia 28 de março de 2021 para os demais cargos, em locais divulgados no mesmo site das inscrições. Já os gabaritos preliminares serão informados no dia 29 de março, também pelo endereço eletrônico. O prazo de validade do concurso público é de dois anos.

