Município do Pará abre mais de 300 vagas de emprego com salários de R$ 1,1 mil a R$ 4 mil

O município de Cumaru do Norte, no Sudeste do Pará, lançou quatro editais para contratação de servidores temporários em diferentes secretarias. As oportunidades são para funções de níveis fundamental, médio / técnico e superior, com lotação na zona rural ou urbana, dependendo do cargo. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 4 mil.

VEJA MAIS

Na secretária Municipal de Saúde, por exemplo, são 72 vagas para trabalhar no hospital municipal ou no próprio órgão e ainda em unidades de saúde da zona rural. Há oportunidades para enfermeiro, técnico em enfermagem, farmacêutico, biomédico, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico em radiologia, técnico em laboratório de análises clínicas, agente de suporte operacional (auxiliar de serviços gerais), agente de suporte operacional (vigilante), agente de transporte – motorista de ambulância, agente auxiliar de administração e cirurgião dentista.

Outras dez vagas estão sendo ofertadas na Secretaria de Assistência Social, para os cargos de assistente social, psicólogo, agente de suporte operacional e auxiliar administrativo.

Na pasta de educação, as oportunidades são professores, auxiliares e agentes de suporte escolar.

O Gabinete do Prefeito abriu ainda PSS para preenchimento de vagas nas secretarias municipais de Administração e Recursos Humanos, Obras e Serviços, Meio Ambiente e Agricultura. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade, em cargos como Agente de Suporte Operacional (ASO), Agente Auxiliar de Administração, Agente de Fiscalização Tributária, Engenheiro Civil, Arquiteto, Técnico em Informática, Motorista de Caminhão, Eletricista, entre outros. Nessa seleção, também será contratado o Procurador Jurídico do Município, com o salário mais alto, de R$ 4 mil.

Os editais completos podem ser acessado no mural de avisos na sede da prefeitura e no portal da prefeitura municipal de Cumaru do Norte-PA (http://www.pmcn.pa.gov.br), onde os interessados poderão tomar conhecimento do número de vagas/cargo, vencimento base, jornada de trabalho, localidades para lotação, requisitos para inscrição, documentos necessários, bem como as demais informações referentes ao processo seletivo.

Em todos os editais, as inscrições vão até 8 de dezembro.