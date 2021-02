Mineradora tem vagas abertas de emprego no Pará

A empresa Hydro abriu vagas de emprego e de estágio nas áreas de compras, comunicação, engenharia, manutenção e mecânica.

As inscrições são realizadas diretamente no site da companhia (www.hydro.com), na opção de carreiras e clicando em seguida no link das vagas.

Os interessados na vaga de comprador sênior têm até esta sexta-feira, 26, para se inscrever, para atuar no escritório da Hydro em Belém.

Para concorrer, é necessário ter graduação em engenharia, economia ou comércio exterior, além de experiência em processo de compras internacionais e conhecimento e programação de navios.

Já os candidatos à vaga de mecânico técnico de manutenção na Albras, fábrica de metal primário, em Barcarena, devem submeter a inscrição até sábado, 27.

O candidato apresentar de experiência em manutenção mecânica industrial (preventiva e corretiva) em processos de utilidades; conhecimento em ETA, ETE, compressores, armazenamento e distribuição de combustíveis. Também é exigida a carteira de habilitação – categoria B.

Paragominas

Para a Mineração Paragominas, está aberta a seleção para técnico mecânico. A formação exigida é curso técnico completo em mecânica ou eletromecânica. Além das habilidades específicas da área, o candidato deve ter disponibilidade para trabalhar por turno no município de Paragominas. As inscrições para esta vaga seguem até o domingo, 28.

Comunicação

Na área de comunicação, a Hydro está com vaga aberta para o cargo de gerente, com inscrição até o dia 3 de março. O candidato será responsável por gerenciar a equipe e as atividades de comunicação nas unidades de bauxita, alumina e Albras, com foco especial no atendimento aos clientes internos. São aceitas inscrições de candidatos com graduação em jornalismo, publicidade ou relações públicas. É desejável ter pós-graduação na área e fluência no idioma inglês.

E para quem está cursando engenharia de metalurgia ou engenharia de materiais, com disponibilidade para estagiar por dois anos no município de Santo André (SP), a unidade Hydro Extrusão Utinga abriu uma vaga de Estágio. As inscrições também são exclusivamente pelo site até o sábado, 27.