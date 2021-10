Jucepa inscreve em concurso até esta quarta

Até esta quarta-feira (20), os interessados em trabalhar na Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) podem se inscrever para o concurso público do órgão, que oferta 15 vagas efetivas e mais cadastro reserva, sendo 10 para nível superior e cinco para nível médio. Basta acessar este site.

No nível superior, os cargos são de técnico de administração e finanças, sendo destinadas para as áreas de administração (2), contabilidade (1) e técnico do registro mercantil classe A nível 1 (7). Nesta última função, cinco vagas são para direito e duas para técnicos de informática e registro mercantil e assistente do registro mercantil. Já no nível médio, há cingo chances para assistente do registro mercantil.

Os candidatos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira delas composta por provas objetivas e discursivas. A etapa da prova discursiva terá apenas as redações corrigidas dos candidatos que alcançarem a pontuação mínima exigida na objetiva, que será realizada no dia 12 de dezembro. Os aprovados nos cargos de nível superior realizarão o exame de títulos. As avaliações ocorrerão na cidade de Belém. As contratações serão pelo regime estatutário, que assegura os direitos dos futuros servidores.

A Jucepa é um órgão público que exerce atividades que, em outros países, são exercidas pela Câmaras de Comércio (Chamber of Commerce) e tem como objeto efetuar o registro público das empresas mercantis e atividades afins, garantindo a sua segurança e validade. O órgão mantém vínculo administrativo com o Poder Executivo por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), e tecnicamente ao governo federal, por meio do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI).