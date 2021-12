Inscrições para o concurso da Prefeitura de Santarém terminam nesta terça-feira (7)

As inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Santarém terminam nesta terça-feira (7), e devem ser feitas, exclusivamente, pela internet, na página do Instituto Vicente Nelson. Serão ofertadas 551 vagas imediatas para os níveis médio e superior

As taxas de inscrição são no valor de R$ 99,90 (nível médio) e 119,90 (nível superior). O salário é de R$ 1.100 para todos os cargos, com jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

As vagas são para os cargos de agente administrativo, cuidador, educador social, monitor, técnico em agricultura, técnico em agropecuária, agente de fiscalização urbana, agente de fiscalização meio ambiente, agente de fiscalização agropecuário, agente de fiscalização de obra, agente de fiscalização de portuária, agente de fiscalização de vigilância animal, agente de trânsito, advogado, analista de controle interno, biólogo, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro florestal, recursos humanos, jornalista, nutricionista e psicólogo.

O concurso será realizado em duas etapas: a primeira será uma prova objetiva de múltipla escolha para todos cargos, de caráter eliminatório; já a segunda será uma prova de títulos para todos os cargos de nível superior e de Agente Administrativo, Técnico em Informática, Técnico em Agricultura, Monitor, Cuidador, Educador Social e Técnico em Agropecuária, de caráter apenas Classificatório.