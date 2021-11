Indústria alimentícia impulsiona o mercado com a geração de mais de 100 empregos em Benevides

A inauguração da fábrica de uma indústria alimentícia paranaense está criando mais de 100 empregos no município de Benevides, com a perspectiva de ampliar esse número nos próximos meses. O empreendimento, erguido por um dos líderes no segmento de polpas de frutas e de creme de açaí, recebeu um aporte de investimentos de R$ 30 milhões. Gestores, fornecedores, parceiros, colaboradores e autoridades locais, entre elas o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedeme), José Fernando Junior, que representou o governador Helder Barbalho na ocasião, além de secretários municipais de Benevides, estiveram presentes à inauguração.

A nova planta industrial ocupa uma área de mais de 20 hectares e tem potencial para produzir mais de 6 mil toneladas de produtos de açaí a cada safra. “O Grupo Zeppone começou como um empreendimento familiar em 1995, no Paraná, e projeta produzir e distribuir 33 mil toneladas por mês de produtos pelo país em 2022. Com a demanda crescente, investir em uma unidade no Pará era o próximo passo para expandir a produção e investir no estado que nos fornece esse fruto tão especial desde 2015”, explica João Zeppone, CEO do Grupo.

fábrica de açaí Fábrica em Benevides ocupa uma área de 20 mil metros quadrados

Atualmente, o Pará é líder na produção de açaí e responde por quase toda a produção nacional. Segundo dados do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), a produção agrícola do Estado foi de R$ 10,8 bilhões em 2019, o que corresponde a 90% do que é produzido nacionalmente. Outro levantamento aponta que, das três milhões de toneladas do fruto produzidas no Brasil, o Pará responde por aproximadamente 2,8 milhões.

Rogério Bessa, gerente corporativo de operações industriais da Polpa Norte, informou que ter a base industrial próxima de onde está o fruto é muito importante. "Vamos evoluir com o mix de açaí e ampliar os processos de produção. Mais adiante, vamos produzir o mix de açaí (um dos carros-chefe da Polpa Norte no Pará) e cair no gosto dos paraenses".