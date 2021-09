Ibama e ICMBio terão concurso público com mais de 700 vagas

O governo federal autorizou a realização de concurso público para preencher 739 vagas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A autorização foi publicada nesta segunda-feira, 6, no Diário Oficial da União. As informações foram divulgadas pelo G1.

A autorização se deu por meio do secretário especial de Desestatização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade. São 568 cargos no quadro pessoal do Ibama e 171 cargos no ICMBio.

Orçamento proposto para 2022 prevê 73,6 mil vagas preenchidas por concurso público.

Nos dois concursos, o prazo para a publicação do edital de abertura do certamente será de seis meses, que serão contados a partir da publicação da portaria no DOU nesta segunda.