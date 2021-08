Hydro abre vagas de emprego em Belém, Barcarena e Paragominas

A Hydro está com inscrições abertas para candidatos ao cargo de analista de Sistemas Sênior para o escritório de Belém e de engenheira (o) de Planejamento de Projetos Sênior para Hydro Alunorte em Barcarena. Os interessados nas vagas devem fazer inscrição e submeter os documentos no site www.hydro.com até a próxima sexta-feira (13).

Na Mineração Paragominas, mina de bauxita da Companhia, estão sendo ofertadas duas vagas, sendo uma para consultora (o) de Recursos e Reservas e uma para especialista em Pesquisa e Desenvolvimento. As inscrições também são feitas pelo site da empresas, mas, nesse caso, elas estarão abertas até o próximo domingo (15). Todas as oportunidades de carreira disponibilizadas recebem candidaturas de pessoas com deficiência (PCD) e reabilitados pelo INSS.

De acordo com informações divulgadas pela Hydro, o analisa de Sistemas Sênior irá identificar e propor oportunidades de melhorias nos processos de negócio das unidades da Hydro; aplicar os conhecimentos de sistemas ERP e Datasul em sinergia com os processos de negócio buscando otimização de resultados, eficiência operacional, bem como a redução de custos e ganhos operacionais. Para concorrer a esta vaga, é preciso ter formação acadêmica em Sistemas de Computação, Engenharia de Sistemas ou áreas afins. Também é desejável que tenha pós-graduação em Gestão de Projetos, Informática, Gestão de Negócio, Gestão de TI ou similares, além de inglês avançado.

Já as candidatas (os) ao cargo de engenheira (o) na refinaria de alumina dará apoio no gerenciamento de Planejamento da Engenharia do portfólio de Estudos de Engenharia (SE's) e dos projetos, assim como apoiará, em conformidade à regulamentação vigente e às diretrizes da Hydro, a aplicação de normas técnicas e padrões adotados na gestão de projetos, entre outras responsabilidades. Nesse caso, os candidatos devem ter experiência comprovada na área de projetos de Engenharia e registro no conselho da categoria.

Para Mineração Paragominas, a consultora (o) deve ser formada (o) em Geologia ou Engenharia e se tiver mestrado ou doutorado na área de recursos minerais será um diferencial no processo de seleção. Um dos desafios do profissional será a integração à equipe que define recursos e reservas com base nas melhores práticas do mercado, assim como atualiza modelos geológicos de curto prazo em parceria com a Gerência de Mina, visando melhor aproveitamento da reserva, e avalia modelos geológicos e de recursos para o plano de vida útil da mina.

E as candidatas (os) à vaga de especialista em Pesquisa e Desenvolvimento precisam ter nível superior em Engenharia de Minas, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química ou Química Industrial, preferencialmente com mestrado. A (o) profissional participará de projetos de desenvolvimento de tecnologias de produção de alumina com repercussão nacional e internacional; irá interagir com institutos de pesquisa, consultores e desenvolvedores de equipamentos de diversos países; identificará e elaborará propostas de projetos de pesquisa; conduzirá planos de testes em laboratório e na planta; além de realizar revisões bibliográficas, testes estatísticos, simulações de processo, entre outras atividades de pesquisa.