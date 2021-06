Hospital Regional do Marajó abre seleção para contratar técnico de laboratório e nutricionista

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, no Marajó, abriu processo seletivo para contratar técnico de laboratório e nutricionista. A seleção dará preferência a pessoas com deficiência (PCD). Os interessados devem enviar currículos por e-mail (selecao.hrm@indsh.org.br) até sexta-feira, 18. O candidato deve residir em Breves ou ter disponibilidade para fixar residência no município.

Os aprovados na seleção de currículo serão contatados pelo hospital, que informará local, dia e hora das provas e entrevistas.

Os candidatos para vaga de técnico em laboratório devem ter ensino médio completo, curso técnico em patologia clínica ou em análises clínicas, registro no Conselho Regional de Classe (CRC) e experiência mínima de 1 ano.

Os candidatos para a vaga de nutricionista devem ter registro no Conselho Regional de Nutrição (CRN) e experiência mínima de seis meses.

O HRPM é um órgão do governo do estado, gerenciado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, que presta assistência de média e alta complexidade para uma população de aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios vinculados ao 8° Centro Regional de saúde (CRS), composto por Breves, Anajás, Bagre. Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

SERVIÇO

O hospital está localizado na Av. Rio Branco, 1.266, Centro Mais informações: (91) 3783-2140 / 3783-2127.