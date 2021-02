Hospitais de Ananindeua e Altamira têm vagas de emprego abertas

A Pró-Saúde, entidade que administra hospitais paraenses, abriu diversas vagas de emprego em dois hospitais no Pará.

No Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, as vagas são para auxiliar administrativo e assistente de suprimentos, ambos com inscrições até esta quarta-feira, 24.

Em Ananindeua, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) está com oportunidade para técnico de hemoterapia. A inscrição pode ser feita até a próxima quarta-feira, 24.

Processo

Para participar, o candidato deve acessar o menu "Trabalhe Conosco", no site da Pró-Saúde e, em seguida, a opção "Conheça nossas oportunidades", então, clique na vaga desejada e realize a inscrição.

Informações adicionais, como requisitos básicos para candidatura, estão disponíveis no site.

Os currículos passarão por triagem e os selecionados serão contatados diretamente por cada hospital.

Assim, cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. E todas as etapas são eliminatórias.