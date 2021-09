‘Feirão Ananin de Empregos’ oferece mais de 200 vagas para moradores do município

Nesta terça-feira (28), acontecerá a 1ª edição do ‘Feirão Ananin de Empregos’, na sede da Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA). Serão oferecidas mais de 200 vagas nesta etapa do projeto, com participação virtual e gratuita. O objetivo da ação é aproximar as empresas dos candidatos às vagas de emprego e impulsionar a contratação de trabalhadores, inclusive Pessoas com Deficiência, com carteira assinada no município.

O projeto é destinado, exclusivamente, para os moradores de Ananindeua. Para se candidatar a uma vaga, os interessados deverão enviar o currículo e preencher os dados solicitados na página do Feirão. No mesmo endereço eletrônico, as empresas poderão ofertar vagas para a população.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com empresas dos setores da indústria, comércio e serviços, que aderirem ao selo “Empresa Amiga de Ananindeua”.

Após as inscrições e triagem dos candidatos, a SEDEC disponibilizará palestras, oficinas e treinamentos com especialistas do mercado, que abordarão a elaboração de currículo físico e virtual; preparação para entrevista presencial e online; atendimento ao público; treinamento para o varejo e aprimoramento profissional.

Selo “Empresa Amiga de Ananindeua”

O Selo "Empresa Amiga de Ananindeua" tem como objetivo proporcionar, por meio de parcerias com empresas privadas do município, vagas de empregos para a população. A entrega do selo às empresas habilitadas como parceiras será realizada pelo Poder Executivo Municipal, em sessão solene, realizada para essa finalidade. As empresas já inscritas são o Colégio La Salle; Preço Baixo; Polimix; Jurunense; BW Souza.