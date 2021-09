Está procurando emprego? Saiba como fazer um currículo atrativo

De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), divulgada nesta terça-feira,31, só no estado do Pará 13,3% da população está desocupada, e a taxa de informalidade é de mais de 60% neste segundo trimestre de 2020. Se você faz parte da população que está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, um bom currículo é a chave para conquistar uma vaga. Em entrevista ao portal O Liberal, a psicóloga e especialista em gestão de pessoas, Rebeca Lucas Barbosa explica o que caiu em desuso no currículo e ainda algumas dicas sobre como se comportar em uma entrevista de trabalho.

VEJA MAIS:

Ao começar a busca por uma oportunidade no mercado de trabalho ou para procurar uma recolocação, o primeiro passo é elaborar o “currículo profissional”. O desafio é criar um documento que contenha informações necessárias de uma forma direta, simples e que principalmente seja atraente aos olhos dos recrutadores. De acordo com a psicóloga Rebeca Barbosa Lucas, especialista em gestão de pessoas há mais de 20 anos, esta pode ser uma etapa decisiva para os candidatos.

“Os profissionais de recursos humanos não conhecem os candidatos, eles vão pegar um monte de papel pra avaliar. Você precisa imaginar que ali deve conter algo que seja um diferencial, que chame atenção no meio de tantos outros. A partir daí você pode ou não prosseguir para entrevista”, explica.

E como elaborar um currículo que seja interessante? Com o passar dos anos, cada vez mais os recursos para desenvolver este documento foram se aperfeiçoando. Há 15 anos, para fazer um currículo, era necessário comprar a folha em papelarias e preencher à mão. Hoje existem vários recursos para download na internet. Os candidatos devem ficar atentos aos modelos. Com relação ao design do documento, é ideal que seja simples, com leitura cronológica, uma única cor (preto e branco) e de preferência com fontes formais, como Calibri ou Times New Roman. O mais importante: o currículo, em hipótese alguma, deve conter erros de português.

É importante também que antes de ingressar com o currículo, o candidato avalie bem se os dados descritos no documento se encaixam nos requisitos exigidos pela empresa, para a vaga. Como por exemplo, uma pessoa que tem graduação em letras e tem um curso técnico em enfermagem, se a vaga que ele está almejando é na área da educação, não vale colocar o nível técnico, pois não está dentro do perfil que a empresa está selecionando. De acordo com a especialista em gestão de pessoas, o fundamental é que todas as informações contidas no documento sejam verídicas.

“É muito importante as pessoas entenderem que elas estão tentando uma vaga, o objetivo é que sejam chamadas para a próxima fase, se você disser alguma mentira, será reprovado. Se você não fala inglês, então não coloque o curso, se você conhece pouco de uma área, não coloque que você tem experiência”, afirmou Rebeca.

Quanto ao Design:

- Simples, direto e em ordem cronológica.

- Utilização apenas das cores preto e branco.

- Dê preferência para fontes formais como: Calibri e Times New Roman

- Coloque todas informações em 01 folha, no máximo em duas, caso o profissional tenha muita experiência profissional.

Do conteúdo:

- Não minta. Adicione dados verdadeiros que possam ser comprovados.

- Conheça o perfil da empresa e da vaga. Não adicione informações que fujam do perfil que a empresa está recrutando.

- Não coloque idade, para que o currículo não perca a validade. Coloque a data de nascimento.

- Dados pessoais, nunca coloque redes sociais. A única que pode ser adicionada é o linkedin.

- Sobre o objetivo, jamais coloque, “estou à disposição da empresa”. Fale da área que você deseja atuar, como por exemplo: profissional de marketing. Meu objetivo é atuar na área de vendas e mídias sociais, bem como desenvolvimento de campanhas publicitárias.

- Experiência: Não é o que eu acho que sou capaz. Mas o que eu já sou capacitado.

- Educação: Quem tem graduação (3º grau), não deve colocar as outras instituições de ensino do segundo grau, por exemplo. Curso técnico só se for relevante para a vaga.

- Línguas estrangeiras: Se você tem o básico, não vale a pena mencionar, pois todos adquirem na formação escolar. Mencione o idioma, caso seja intermediário ou avançado.

- Experiências: É ideal que mencione pelo menos os 04 últimos empregos, não mais que isso. Cite também as atividades desenvolvidas, e principalmente os resultados.

É fundamental que o indivíduo quando for construir o currículo, avalie a necessidade da empresa, e tente mostrar dentro do que a vaga está exigindo, o seu potencial profissional. É importante que o candidato mostre o seu valor e a capacidade de contribuir, caso consiga a vaga.