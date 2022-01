Confira empresas que estão com inscrições abertas para vagas de estágio e trainee em 2022

A empresa de recrutamento Companhia de Estágios acaba de divulgar diversos processos seletivos com inscrições abertas para estágio e trainee. Algumas das organizações com oportunidades são: Alcoa, Marfrig, John Deere, Andrade Gutierrez, CantuStore, American Tower, Oswaldo Cruz Química, ESAB, Rôgga e Logicalis. Para saber mais, acesse: https://sgce.ciadeestagios.com.br/auth.

Confira os detalhes de algumas das vagas a seguir

ALCOA

A líder brasileira em produtos de bauxita, alumina e alumínio, está buscando 70 jovens talentos para integrar o mais novo projeto da empresa: o Programa de Estágio e Trainee Alcoa 2022. Com as vagas localizadas em Juriti (PA), São Luís (MA), Poços de Caldas (MG) e São Paulo (SP), os estudantes terão uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional.

Para participar do processo de estágio, os candidatos precisam ter formação prevista até Dezembro de 2024. Já para as vagas de trainee, experiência anterior e ter até 4 anos de formação é essencial. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão seguro de vida, plano de saúde, fretado ou vale transporte, refeitório ou vale refeição, curso de idioma, alojamento e o plano exclusivo “Conta Comigo”, que oferece apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: até 10/01

Site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/alcoa/

MARFRIG

Uma das maiores produtoras de hambúrguer do mundo está buscando 41 estudantes para fazer parte do Programa de Estágio e Trainee Marfrig 2022. Serão 17 vagas para estagiários e 24 para trainee. A empresa procura jovens que buscam desenvolvimento profissional e oportunidade para trabalhar com pessoas qualificadas e experientes.

Para as vagas de estágio, os estudantes precisam estar cursando o último ou penúltimo ano de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Direito, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia da Informação, Engenharia da Qualidade, Engenharia de Processos, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Estatística, Jornalismo, Marketing, Medicina Veterinária, Psicologia, Publicidade e Propaganda ou Zootecnia. Além disso, precisam ter disponibilidade para estagiar em São Paulo - SP, durante dois anos.

Para trainee, os requisitos são: recém-formados (até 2 anos) nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia da Qualidade, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Processos, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química ou Medicina Veterinária. As vagas têm duração de 18 meses e estão localizadas em Alegrete-RS, Bagé-RS, Bataguassu-MS, Chupinguaia-RO, Mineiros-GO, Pampeano (Hulha Negra-RS), Pontes Lacerda-MT, Promissão-SP, São Gabriel-RS, Tangará da Serra-MT e Várzea Grande-MT.

Além disso, os programas oferecem os benefícios de vale-transporte, vale-refeição ou refeição no local, seguro de vida, recesso, vale-alimentação ou cesta básica, plano de saúde e plano odontológico.

Bolsa-auxílio: Estágio R$2.000,00 e Trainee R$6.000,00

Prazo de inscrição: 16/01

Site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/marfrig/

JOHN DEERE

O Programa Start Estágio Tech 2022 da John Deere está com inscrições abertas para receber 11 jovens talentos motivados e apaixonados por tecnologia.

Para se inscrever, o estudante deve ter disponibilidade para atuar em Campinas ou Indaiatuba, no estado de SP, ter previsão de conclusão da graduação a partir de dezembro de 2023 em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produto, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação e áreas correlatas. Além disso, ter conhecimento em Inglês e desenvolvimento de sistemas e de aplicações web para front-end e back-end serão um diferencial.

Além da bolsa auxílio, os estagiários irão receber vale transporte ou fretado, vale refeição ou alimentação, convênio médico e odontológico, parcerias (descontos em estabelecimentos locais) e presente de natal.

Bolsa-auxílio: R$ 1.600,00 à R$ 1.700,00

Prazo de inscrição: 12/01

Site: https://app.ciadeestagios.com.br/vagas/18150/token/62b146c3-f87e-43e2-870f-3286577a89b0

ANDRADE GUTIERREZ

O Programa de Estágio Andrade Gutierrez 2022 busca atrair 23 talentos que apoiem um crescimento sustentável e que estejam dispostos a desenvolver projetos para um futuro melhor. O programa terá a duração de 18 a 24 meses e oferecerá oportunidades de potencializar competências técnicas e comportamentais, através de temas estruturados, de prática em atividades com supervisão de gestores experientes.

A multinacional brasileira de negócios busca estudantes do Ensino Superior com conclusão prevista para Junho ou Dezembro de 2023, que tenham disponibilidade para atuar 30 horas semanais, possuam inglês ou espanhol intermediário e possam atuar em São Paulo ou Belo Horizonte.

Serão 19 vagas para São Paulo, nos cursos Compliance, Engenharia, Excelência Operacional, Novos Negócios – Energia, Óleo e Gás, Planejamento Empresarial, Suprimentos, Tecnologia da Informação e 4 vagas para Belo Horizonte, nas áreas de Auditoria Interna, Planejamento e Controle e Tecnologia da Informação. O programa oferece os benefícios de Seguro de Vida, Vale-Transporte, Vale-Refeição ou Alimentação, Programa de Desenvolvimento, Possibilidade de Efetivação, Recesso Remunerado, Clube de Parcerias, Assistência Médica e Horário flexível.

Bolsa-auxílio: de R$1.900,00 até 2.200,00

Prazo de inscrição: 09/01

Site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/andradegutierrez/

CANTUSTORE

A CantuStore, plataforma de tecnologia e logística que viabiliza soluções completas em pneus, está com inscrições abertas para o Cantu Experience - Programa de Estágio CantuStore 2022. São 31 vagas para as áreas Comercial, Logística, Marketing, Jurídico, Finanças, E-commerce, TI, Compras, RH, Fiscal, Novos Negócios, entre outras.

Os pré-requisitos estão baseados no curso no qual o candidato está inscrito. São elegíveis aqueles que estudam Administração, Engenharias, TI, Economia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Direito, entre outros. Além disso, os candidatos precisam ter a formação concluída entre junho de 2023 e dezembro de 2024. Conhecimentos de inglês serão considerados um diferencial.

As vagas estão localizadas em São Paulo-SP, Barueri-SP, Contagem-MG, Itajaí-SC, Serra-ES e Recife-PE. Além da bolsa-auxílio, os selecionados terão direito a vale alimentação/refeição, auxílio combustível, plano de saúde e odontológico, restaurante na empresa para as vagas de Itajaí, inglês, atendimento psicológico e seguro de vida. Durante o programa, os participantes terão diversas atividades para seu desenvolvimento que, de forma gamificada, somarão pontos. Aqueles que tiverem o melhor desempenho receberão premiações em formato de experiências, que terão conexões diretas com a CantuStore. Os estagiários também terão a oportunidade de apresentar um projeto de melhoria na área de atuação, utilizando metodologias ágeis, com orientações do time de projetos e banca avaliadora com professores convidados.

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00

Prazo de inscrição: 31/01

Site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/cantustore/

AMERICAN TOWER

A American Tower, líder no mercado de infraestrutura compartilhada para o setor de telecom, está buscando 6 jovens talentos para participar do 1st Connection 2022 - Programa de Estágio American Tower 2022. O programa foi desenhado para ajudar os estagiários a ter um sentimento de pertencimento no ambiente de trabalho, melhorar a integração entre eles, impulsionar o desenvolvimento e permitir uma visibilidade maior com as demais áreas e a liderança da empresa.

Para participar, basta ter formação prevista a partir de dezembro de 2023 nos cursos de Administração, Arquitetura, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, Ciências Econômicas/Economia, Contabilidade/Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Marketing, Jornalismo e Relações Públicas. Além disso, ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais em São Paulo/SP (5 vagas) e Belo Horizonte/MG (1 vaga). Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece os benefícios: Vale-refeição, Vale-transporte, Seguro de vida e Programa de Assistência ao Empregado.

Bolsa-auxílio: R$1.800,00

Prazo de inscrição: 20/01

Inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/american-tower/

OSWALDO CRUZ QUÍMICA

A Oswaldo Cruz Química, que é um dos maiores grupos do setor químico da América Latina, está com 5 vagas abertas em seu Programa de Estágio OCQ 2022. Os jovens ganham destaque se possuírem Excel Intermediário, Inglês, disponibilidade para atuar em São Paulo, SP, e formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 nos cursos de Ciências Contábeis, Marketing, Marketing Digital, Comunicação, Publicidade e Propaganda, Design, Relações Públicas, Administração, Recursos Humanos, Engenharia de Produção e cursos de TI.

Fora isso, a empresa oferece uma série de benefícios, como Vale-Transporte ou Vale Combustível, Vale-Refeição, Convênio médico e odontológico e Cesta básica após terceiro mês.

Bolsa-auxílio: R$ 2.000,00

Prazo de inscrição: 08/01

Inscrição: https://app.ciadeestagios.com.br/empresas/3455

ESAB

A ESAB, empresa líder mundial na produção de equipamentos e consumíveis para soldagem e corte, está com inscrições abertas para o Programa Estágio Trainee Flame. São 13 vagas para jovens talentos que querem moldar o futuro da indústria mundial, conectando pessoas, produtos e tecnologia. Além de um crescimento profissional, o programa também proporciona desenvolvimento pessoal e uma série de benefícios, como seguro de vida, convênio médico e convênio odontológico.

Para participar, basta ter conclusão do curso prevista para o 2° semestre de 2022, em Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica/Eletrônica ou Administração. Além disso, o estudante tem que ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG e apresentar conhecimentos em inglês e espanhol.

Bolsa-auxílio: R$2.300,00

Prazo de inscrição: 09/01

Site: https://www.esab.com.br/br/pt/programaflame/index.cfm

RÔGGA

O Programa de Estágio e Trainee Rôgga 2022 tem 11 vagas abertas e proporciona um momento muito importante para o desenvolvimento da carreira profissional dos selecionados, com a troca de conhecimentos e experiências com os demais profissionais da empresa, que é uma das construtoras mais inovadoras do sul do país.

Para participar do programa de estágio, o universitário deve residir em Joinville-SC ou cidades do litoral norte de Santa Catarina (Penha, Piçarras, Itajaí e Navegantes), ter conhecimento em ferramentas Google e estar estudando Engenharia Civil, Arquitetura, Economia, Publicidade e Propaganda, Engenharia de Produção, Superior em Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica, Administração, Matemática, Física, Contabilidade, Processos Gerenciais ou Gestão de Qualidade.

Já para o programa de trainee, o interessado deve residir em Joinville-SC, litoral norte ou Vale do Itajaí-SC, ter graduação completa em Administração, Economia, Engenharia Civil e Arquitetura, com conclusão entre 2018 e 2021, e oferecer vivência e atuação de no mínimo dois anos nas áreas. Além disso, a empresa busca jovens talentos que se identifiquem com canteiro de obra, área comercial/vendas, negociação e novos negócios. Entre os benefícios oferecidos pela empresa, destacam-se: Vale-transporte, Programa de Participação de Resultados, Vale-refeição, Seguro de vida em grupo e Assistência médica.

Bolsa-auxílio: Estágio de R$1017,80 até R$1398,60 e Trainee R$4.500

Prazo de inscrição: 26/01

Site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/rogga/

LOGICALIS

A Logicalis, empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação, está com 42 vagas abertas para jovens que queiram fazer parte do Programa de Estágio Wherever you are, #beyourself #belogicalis. Os candidatos precisam estar cursando Administração, Psicologia, Direito, Segurança da Informação, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Engenharia de Telecomunicação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Matemática, Estatística e Sistemas da Informação.

As vagas oferecem os benefícios de bolsa-auxílio, assistência odontológica, vale-refeição e/ou alimentação, seguro de vida, assistência médica e capacitação e acompanhamento de desempenho. Para participar, basta ter disponibilidade para atuar com uma carga horária de 30 horas semanais.

As vagas são destinadas para as cidades de São Paulo, Barueri e Rio de Janeiro, mas a empresa oferece a possibilidade de estagiar 100% online, podendo, assim, aceitar candidatos de todo o país.

Bolsa-auxílio: de R$1.600 até 1.800

Prazo de inscrição: 31/01

Site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/logicalis/

