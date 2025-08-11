Concursos de Tecnologia da Informação têm salários de até R$ 22 mil; Pará tem 4 concursos previstos

O setor público brasileiro está com cinco oportunidades abertas para profissionais de Tecnologia da Informação (TI), com salários que chegam a R$ 22 mil e chances em diferentes regiões do país. Do total de certames, ao menos quatro concursos no estado do Pará já têm banca definida e devem ofertar vagas na área de TI ainda em 2025.

Atualmente, estão com editais publicados concursos em Sergipe, Maranhão, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro, além de oito concursos com banca definida e editais prestes a serem divulgados.

Concursos abertos

A Secretaria da Fazenda de Sergipe está com edital publicado para o cargo de Auditor Técnico de Tributos – TI. São 10 vagas imediatas mais 40 vagas em cadastro reserva, com salário de R$ 22.541,47. A prova objetiva está marcada para 28 de setembro de 2025, e as inscrições vão até 20 de agosto, com taxa de R$ 200.

No Maranhão, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado oferece 5 vagas imediatas mais 195 vagas em cadastro reserva para diferentes cargos, incluindo o de Assistente de TI. Os salários variam de R$ 2.074,85 a R$ 9.054,00, com prova prevista para 28 de setembro. As inscrições seguem até 25 de agosto, com taxas entre R$ 61 e R$ 64.

Em Brasília, no Distrito Federal, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) está com 130 vagas mais cadastro reserva para o cargo de Analista de Gestão em TI, com salários de até R$ 16.663,50. A prova objetiva será em 12 de outubro, e as inscrições vão até 25 de agosto.

A Prefeitura de Varginha, município de Minas Gerais, abriu 849 vagas no total, incluindo para Técnico em Informática, com salário de R$ 3.240,92. As provas estão marcadas para novembro, e as inscrições seguem até 25 de agosto.

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (Degase) oferece 564 vagas imediatas mais 2.445 vagas de cadastro reserva, incluindo para Analista de TI e Técnico em Suporte de TI. Os salários vão de R$ 3.634,25 a R$ 4.441,89, e as provas ocorrem entre 11 e 12 de outubro.

Concursos com banca definida: editais a caminho

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro contratou o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) como banca e vai abrir edital com 40 vagas para Auditor de Controle Externo em Tecnologia da Informação. A remuneração pode chegar a R$ 26 mil.

Também no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do RJ também já tem banca definida (Instituto AOCP) e deve oferecer vagas para Analista em Infraestrutura, Segurança da Informação, Inteligência Artificial e Sistemas, com salário de R$ 9 mil.

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo escolheu o Instituto Quadrix para o concurso com vagas para TI. Os salários vão de R$ 2.270,11 a R$ 12.337,37.

Concursos previstos no Pará: 4 editais com foco em TI

O estado do Pará conta com quatro concursos com banca definida e vagas previstas para a área de Tecnologia da Informação.

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna terá certame organizado pela Consulplan e deve abrir edital com 219 vagas (diversas áreas), incluindo cargos de TI de nível médio, com salários de até R$ 3 mil.

O concurso do Iterpa (Instituto de Terras do Pará) será organizado pelo Instituto AOCP, com previsão de 2 vagas imediatas mais cadastro reserva para o cargo de Técnico em Gestão de Informática. O salário será de R$ 3.518,84.

A Cetap (Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional) foi contratada como banca para o concurso do IMETROPARÁ (Instituto de Metrologia do Estado do Pará), que terá 3 vagas mais cadastro reserva para Assistente e Técnico em Gestão de Informática, com remuneração de R$ 1.419,65 a R$ 3.104,35.

Além disso, a Agtran (Agência de Transporte Metropolitano do Estado do Pará) terá concurso com organização da Consulplan, ofertando 2 vagas para o cargo de Analista de TI, com salário de R$ 3.436,27.

