Concurso oferece 193 vagas com salários entre R$ 1.045 e R$ 5.500

A Prefeitura Municipal de Santarém Novo, no Pará, tem inscrições abertas para selecionar servidores em diversos cargos do quadro geral da administração. O concurso oferece 193 vagas, além de formar cadastro de reserva em mais de 50 cargos, e os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, entre R$ 1.045 e R$ 5.500. Será assegurado o percentual de 5% das vagas aos candidatos com deficiência. Os requisitos de cada cargo podem ser conferidos no edital.

Quem possui nível fundamental incompleto pode concorrer às funções de agente de portaria (9), auxiliar de serviços gerais (11), encanador (1), gari (10), merendeira (11), pedreiro (cadastro de reserva) e vigia (12). No nível fundamental completo, há chances para eletricista baixa tensão (1), mecânico I (1), motorista de veículos leves (4), motorista de veículos pesados (2), operador de máquinas pesadas (3) e operador de trator de pneu (1).

Já quem tem nível médio e técnico pode se inscrever para ocupar os cargos de agente administrativo I (9), agente administrativo II (4), agente de endemias e zoonoses (1), agente de fiscalização (3), agente de vigilância sanitária (2), auxiliar de farmácia (2), auxiliar de odontologia (2), técnico agropecuário (2), técnico em enfermagem (9), técnico em gestão ambiental (2) e técnico em laboratório (1).

As chances de nível superior são para advogado (1), analista ambiental (1), assistente social (3), contador (1), enfermeiro (5), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (1), farmacêutico-bioquímico (1), fiscal de arrecadação (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico clínico geral (3), nutricionista (3), odontólogo (1), professor de educação infantil (anos iniciais) (20), professor com especialização em inclusão (4), coordenador pedagógico (4), professor de língua portuguesa (5), professor de matemática (4), professor de história (3), professor de geografia (3), professor de estudos amazônicos (2), professor de ciências (2), professor de artes (2), professor de inglês (5), professor de espanhol (1). professor de educação física (5), professor de ensino religioso (1), psicólogo (2), terapeuta ocupacional (1) e turismólogo (1).

As inscrições ficam abertas até 10 de janeiro, podendo ser feitas pelo site, com pagamento de taxa custando R$ 50 para cargos de nível fundamental, R$ 62,50 para os de nível médio ou técnico e R$ 75 para o nível superior. As provas ocorrerão já em fevereiro do próximo ano, segundo o cronograma.

O concurso será realizado em quatro etapas: provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva para todos os cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório; prova de títulos para todos os cargos de nível superior, de caráter apenas classificatório; e prova prática para os cargos de mecânico I, operador de máquinas pesadas, operador de trator de pneu, motorista de veículos leves e motorista de veículos pesados, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva será realizada no dia 7 de fevereiro, no município de Santarém Novo, em locais que serão divulgados no dia 1º de fevereiro. Já os gabaritos preliminares sairão no dia 7 de fevereiro e os gabaritos definitivos das provas objetivas no dia 22 de fevereiro pelo site da organizadora. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

Serviço:

Concurso público da Prefeitura de Santarém Novo

Inscrições: até 10/01, pelo site

Taxa: R$ 50 (fundamental), R$ 62,50 (médio ou técnico) e R$ 75 (superior)

Salários: entre R$ 1.045 e R$ 5.500

Vagas: 193