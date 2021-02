Concurso do Banco da Amazônia tem inscrição até esta segunda, 8

Foram prorrogadas até esta segunda-feira (8) as inscrições para o concurso do Banco da Amazônia, que vai preencher cinco vagas imediatas e fazer a formação de cadastro reserva para mais 100 oportunidades no cargo de técnico científico, na área de tecnologia. Do total de vagas abertas, 5% serão reservadas para os candidatos portadores de deficiência e 20% para os candidatos negros ou pardos.

A função exige graduação de nível superior em algum dos seguintes cursos: ciência da computação, sistema de informação, gestão da tecnologia da informação, tecnologia da informação, tecnologia em bancos de dados, tecnologia em processamento de dados, tecnologia em rede de computadores, tecnologia em gestão da tecnologia da informação - análise de sistema, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema, informática, ciência da informação, computação - ênfase em sistema de informação, informática - análise de sistema, informática - sistema de informação, tecnologia em projeto de sistema de informação ou desenvolvimento de sistema.

O salário será de R$ 3.145,79, acrescido de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.486,03, auxílio-creche, possibilidade de exercício de funções gratificadas, possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, participação no Plano de Previdência Complementar do Banco da Amazônia (PrevAmazônia) e participação nos lucros ou nos resultados da empresa. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, ou 30 horas semanais.

Quem for selecionado será alocado exclusivamente na Região Metropolitana de Belém, no Pará, independente do domicílio do candidato ou local de realização das provas. As incrições podem ser feitas pelo site www.cesgranrio.org.br, até o dia 1º de fevereiro, com taxa no valor de R$ 120. Haverá ainda prova objetiva, que deve ser realizada no dia 14 de março, nos municípios de Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Santarém (PA) e São Luís (MA), em locais e horários a serem divulgados a partir do dia 10 de março. O concurso público terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

