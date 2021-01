Começam inscrições para concurso da PRF; acesse o edital

A partir desta segunda-feira, 25, começa o período de inscrição para o concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que disponibiliza 1,5 mil vagas, com remuneração de R$ 9.899,88 para 40 horas semanais, para o cargo de policial rodoviário federal.

O certame exige nível superior e a taxa de inscrição é de R$ 180. As inscrições devem ser feitas no site do organizador do certame, o Cebraspe.

O concurso tem abrangência nacional, sendo ofertadas aos novos policiais oportunidade de lotação de acordo com a necessidade do serviço da corporação e do interesse público.

As provas estão previstas para 28 de março, coma convocação da primeira turma em agosto deste ano.

As inscrições vão de 25/1 a 12/2/2021, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia.

Além de provas objetivas e discursiva, ainda na primeira fase há testes exame de aptidão física, de caráter unicamente eliminatório, que consistirá em um conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos, com deficiência ou não, convocados por meio de edital, em ordem reestabelecida, com a finalidade de aferir a aptidão do candidato para desempenhar, física e organicamente, as atividades típicas do cargo.

Na segunda etapa do concurso haverá o Curso de Formação Policial (CFP), de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PRF, com apoio do Cebraspe.

Para concorrer a uma vaga, exige-se diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área deformação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Entre as atribuições do cargo de policial rodoviário federal, atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas coma atividade finalística da Polícia Rodoviária Federal.

Você pode acessar o edital aqui.