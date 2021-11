Canaã dos Carajás abre concurso para cargos com salário de até R$ 5.266,57

A Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), do município de Canaã dos Carajás vai preencher 12 vagas imediatas e formar um cadastro reserva com outras 54 oportunidades em vários cargos municipais de níveis médio e superior - 5% das vagas são reservadas aos candidatos portadores de deficiência.

No nível médio, as vagas são para agente de serviços administrativos (6), enquanto, no nível superior, as chances são para assistente social (1), bibliotecário (1), educador físico (2), pedagogo (1) e psicólogo (1). Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, estando entre R$ 1.430,85 e R$ 5.266,57.

As inscrições podem ser feitas até a segunda-feira, 8 de novembro, por meio do site www.quadrix.org.br. A taxa de participação custa R$ 58 para os cargos de nível médio e de R$ 68 para os de nível superior. O concurso terá duas etapas de avaliação: prova objetiva, para todos os cargos; e avaliação de títulos, para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão realizadas no dia 5 de dezembro, na cidade de Canaã dos Carajás.